Tra le pagine del nuovo numero di Novella 2000, Angelo Madonia ha voluto scogliere le riserve. Il ballerino ha così confermato la sua storia con Sonia Bruganelli: “Stiamo vivendo qualcosa di bello”.

Angelo Madonia conferma la storia con Sonia Bruganelli a Novella 2000

Da settimane ormai si parla di Angelo Madonia e del suo rapporto speciale con Sonia Bruganelli. Più volte i due sono stati paparazzati insieme, ma fino a oggi non si erano mai esposti e avevano spesso parlato di amicizia speciale. Poi recentemente l’indiscrezione della possibile partecipazione dell’ex opinionista de L’Isola dei Famosi a Ballando con le Stelle. Rumor che non ha fatto altro che alimentare i gossip, dato che Madonia è nel cast degli insegnanti di ballo.

Nel nuovo numero di Novella 2000, potete trovarlo in edicola, si è parlato proprio di Angelo Madonia. Chi l’ha visto al torneo della PadelArtisti in Sicilia, pare abbia notato di averlo visto spesso al telefono “con l’espressione di chi parla la lingua del sentimento”.

Nella lunga intervista con Tiziana Cialdea, a domanda diretta “Lei e Sonia Bruganelli state insieme?”, Angelo Madonia ha così risposto: «Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo».

Tengono per sé quello che hanno creato anche perché entrambi hanno dei figli e, di conseguenza, vogliono per quanto possibile allontanare i pettegolezzi dalla loro vita e, per l’appunto, proteggerla. Queste sono le poche parole che Angelo Madonia si è lasciato sfuggire sulla sua vicinanza a Sonia Bruganelli.

A non commentare affatto il pettegolezzo pare sia però Paolo Bonolis. L’ex marito dell’imprenditrice si è adeguato accettando la separazione, ma il rapporto con la Bruganelli è rimasto quello di sempre, pulito e sincero. Come spiegato in tante interviste, il conduttore ha messo sempre davanti il bene, prendendo atto di buon grado la rottura. Ma su Angelo Madonia non si è mai espresso.

La precedente relazione con Ema Stokholma

Nel corso della chiacchierata con Novella 2000, Angelo Madonia ha parlato anche della sua precedente relazione con Ema Stokholma. La loro storia è nata tra le sale di Ballando con le Stelle, ma non avrebbe mai immaginato di potersi immaginare:

«Ero single, tranquillo, risolto… Ma non me l’aspettavo. Mi stavo dedicando solo alle mie bambine, Alessandra e Matilde, ma i sentimenti non si possono controllare. È successo, poi è finita e ora con lei non abbiamo rapporti», ha concluso.

Angelo Madonia ha affrontato anche altri temi tra lavoro e vita privata. Per leggere l’intervista completa vi consigliamo dunque di correre in edicola!