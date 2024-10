Sul proprio sito Dagospia ha fatto sapere che sarebbe a rischio la conduzione della prossima edizione di Reazione a Catena. Pare infatti che Pino Insegno non sarebbe stato ancora confermato e sono emersi alcuni nomi interessanti come possibili sostituti!

Reazione a Catena, a rischio Pino Insegno?

Dagospia in queste ore ha lanciato l’indiscrezione secondo cui un programma di Rai 1 come Reazione a Catena potrebbe subire un cambiamento importante. Non ne abbiamo conferme chiaramente e si tratta di semplici rumor, ma le voci sembrano essere insistenti. Ma cosa è accaduto?

Se pare esserci una possibilità di rivedere Ora o mai più in televisione su Rai 1, come raccontato da Davide Maggio, magari in “sfida” contro C’è posta per te, pare essere a rischio la conduzione di Reazione a Catena. A lanciare l’indiscrezione è come detto Dagospia sul proprio sito.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, Alfred incontra Sofia e tra i due scoppia la lite

Il portale web di Roberto D’Agostino ha fatto sapere infatti che Pino Insegno non ha trovato ancora conferma e pare che la rete stia ragionando su altri nomi da proporre. Ecco cosa è emerso nello specifico:

«I numeri in crisi di “Reazione a Catena”, tallonato e a volte superato da “La Ruota della Fortuna”, costringono i vertici Rai a una riflessione sul futuro del game show. Chi ci sarà alla conduzione? Pino Insegno non è stato ancora confermato e nemmeno silurato. Scalpitano per quel ruolo almeno quattro nomi, tutti in pista anche se per “ragioni differenti”: da Flavio Montrucchio a Massimiliano Ossini, da Alessandro Greco a Gabriele Corsi».

Prendiamo con le pinze questo pettegolezzo in attesa di avere delle conferme o rettifiche da parte della stessa rete. Per ora procede l’edizione di Reazione a Catena con Pino Insegno e vedremo cosa accadrà in futuro. Nel caso in cui l’azienda volesse intervenire e spiegare come stanno le cose, Novella2000.it è completa a disposizione.