Sei sono gli italiani morti nella strage di Crans-Montana

Purtroppo sono state identificate tutte e sei le vittime italiane che sono morte a causa della strage di Crans-Montana. A confermarlo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani al TG2.

Crans-Montana: identificate le sei vittime

La strage di Capodanno che ha sconvolto Crans-Montana ha portato alla morte anche di sei giovani italiani. Il riconoscimento delle vittime è stato completato con l’ultima identificazione avvenuta nelle ultime ore. i giovani che hanno perso la vita, figurano Giovanni, Achille, Emanuele, Chiara, Sofia Prosperi e Riccardo.

La notizia è stata confermata dall’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, e dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha comunicato il triste aggiornamento ai media. “Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate”, ha dichiarato Tajani sulla strage di Crans Montana durante un’intervista al TG2.

Le salme dei ragazzi, rimasti vittime dell’incendio nella discoteca Le Constellation, rientreranno in Italia a bordo di un volo di Stato dell’Aeronautica Militare.

La tragedia ha colpito anche la giovane Chiara, la cui identità è stata confermata grazie alle operazioni di riconoscimento del DNA. La ragazza che si trovava a Crans-Montana, frequentava il liceo Moreschi di Milano, era tra i dispersi sin dalle prime ore del 1° gennaio. “Abbiamo avuto poche speranze di ritrovarla viva”, aveva dichiarato il padre in un’intervista al Corriere della Sera. Ora, purtroppo, quella speranza è svanita.

I feriti della strage di Crans-Montana, secondo le autorità, stanno venendo trasferiti in Italia, e tre di loro saranno portati oggi presso l’ospedale Niguarda di Milano, mentre una persona verrà trasportata a Torino. Un dolore che continua a colpire le famiglie delle vittime.

Le parole del ministro dell’Istruzione Valditara

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha espresso il suo cordoglio per le vittime e le loro famiglie, commentando: “È doloroso leggere le cronache di questa strage che ha colpito così tanti giovani. A loro va il mio saluto commosso, ai loro cari il mio abbraccio e la mia vicinanza”.

La tragedia di Crans-Montana non farà mai dimenticare il dramma che ha segnato un inizio di anno così funesto per tante famiglie.

CREDITI FOTO: LP / Oliver Arandel / Le Parisien / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.