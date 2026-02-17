In televisione vedremo il ritorno di Stranamore? Intorno allo storico programma condotto da Alberto Castagna è emerso un clamoroso rumor, che parlerebbe della possibilità di poterlo ritrovare e seguire su Rai 1.

Stranamore torna su Rai 1?

Se recentemente Rai 1 ha confermato la volontà di riportare alla luce Canzonissima con Milly Carlucci, dopo che è sfumato Ok, il prezzo è giusto (rimasto a Mediaset ma ancora non è chiaro se e quando vedrà la luce), anche un altro format potrebbe tornare di moda: Stranamore.

LEGGI ANCHE: Striscia La Notizia, uno storico inviato verso un programma in Rai

Sì, avete capito bene, a quanto pare Repubblica ha pubblicato una nuova indiscrezione che, se confermata, avrebbe dell’incredibile. Secondo quanto ripreso, pare infatti che il direttore del daytime Angelo Mellone avrebbe proposto di dare una nuova possibilità a Stranamore, programma Mediaset portato al successo in passato dall’indimenticabile Alberto Castagna:

“La Rai si prepara a un nuovo colpo di modernità: resuscitare di domenica Stranamore. L’idea di realizzare il nuovo (ma antico) format pare sia proprio del direttore del daytime, Angelo Mellone“.

Il quotidiano ha ricordato che in realtà la Rai una sorta di Stranamore in passato l’aveva già proposto con la conduzione di Lorena Branchetti al sabato pomeriggio. La trasmissione però non aveva avuto grosso seguito e, prendeva il nome de Il gioco delle coppie.

Adesso però le cose sembrerebbero essere cambiate secondo la fonte in questione, come ripreso da questo trafiletto:

“In alternativa ci potrebbe essere il reboot di un altro programma storico – stavolta anni 80ma sempre targato Fininvest – che è il Gioco Delle Coppie. Le società di produzione, da Banijai a Endemol e Fremantle, sono state già attivate. E Mellone – forte dei risultati dei programmi tradizionali – ci crede“.

Tornerà anche Stranamore in TV? Chissà!

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.