Durante un’intervista in diretta TV il biatleta norvegese Sturla Holm Lægreid ha confessato il tradimento: “Ho tradito la mia fidanzata….”, ha detto per poi scoppiare in lacrime.

In TV Sturla Holm Lægreid confessa il tradimento

L’intervista di Sturla Holm Lægreid in cui confessa il tradimento nei confronti della sua fidanzata tra le lacrime a una TV norvegese è diventato virale in rete e tutto il mondo sta parlando di lui.

L’atleta a sorpresa si è lasciato andare a una confidenza decisamente inusuale e aveva promesso che se avesse vinto una medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina avrebbe confidato l’accaduto davanti a tutti.

“Ho tradito la mia fidanzata”, l’ammissione choc del biatleta

L’accaduto pare si sia verificato tre mesi fa, ma Sturla Holm Lægreid ha parlato del tradimento alla compagna solo la scorsa settimana. Questo ha così troncato il loro rapporto. La rivelazione, per lui, è un modo per farle capire di essersi pentito:

“(…) C’è però qualcuno che forse oggi non mi sta guardando. Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita. La persona più bella e gentile del mondo e tre mesi fa ho commesso l’errore più grande e l’ho tradita. Gliel’ho detto una settimana fa. È stata la settimana peggiore della mia vita. Probabilmente ora ci sono molte persone che mi guardano con occhi diversi, ma io ho occhi solo per lei. Non so bene cosa voglio dire con questo ora, ma lo sport è passato in secondo piano negli ultimi giorni. Vorrei poterlo condividere con lei“, ha ammesso tra le lacrime.

Sturla Holm Lægreid si è pentito di questo tradimento ed è cosciente che nonostante il suo gesto la sua ex fidanzata possa non perdonarlo. Ci teneva però a fare arrivare il suo messaggio. Nel suo discorso ha ammesso di avere sbagliato clamorosamente. In ogni caso, ha voluto comunque concedersi una piccola chance e farle sapere in mondovisione il suo pentimento, preferendo così fare figuracce sui social e in TV. Non ha rivelato il nome della sua fidanzata, ma spera comunque che tra loro le cose possano sistemarsi.

Så ikke helt denne komme. Tidenes mest absurde medaljeintervju pic.twitter.com/fFwJ1B0vCO — Daniel Vassbund (@Smoothedan) February 10, 2026

Perché Sturla Holm Lægreid ha confessato il tradimento in TV

Il biatleta Sturla Holm Lægreid a seguito del tradimento ammesso in diretta TV, si è presentato in sala stampa piuttosto frastornato. Ha dichiarato di avere confessato il tradimento così platealmente per fare capire alla sua ex quanto ci tiene.

“(…) Non voglio pensare di non averci provato, di non aver tentato tutto per farla tornare da me. E non era mia intenzione rubare la scena oggi. Spero quindi che questo sia un tormentone che duri al massimo un giorno o due e poi sarà come una medaglia d’oro, qualcosa che dura per sempre. Non ho ricevuto nessuna reazione dalla ragazza che ho menzionato e sono felice perché forse non ha ancora visto la mia video confessione. Forse la vedrà al momento giusto. Spero di non aver peggiorato la situazione per lei. Forse però può aiutare. Spero però che ci sia un lieto fine. Staremo a vedere che cosa accadrà”.

Chissà se dopo questo tradimento Sturla Holm Lægreid riuscirà a riconquistare il cuore della sua ex fidanzata.

