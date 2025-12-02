Per gli appassionati di astronomia questo è un evento molto speciale. È in arrivo la Superluna delle Lunghe Notti. Scopriamo insieme quando vederla e dove e perché è così luminosa.

In arrivo la Superluna delle Lunghe Notti

Il mese di dicembre regala l’ultimo grande spettacolo astronomico dell’anno: la Superluna delle Lunghe Notti, che illuminerà il cielo tra il 4 e il 5 dicembre 2025. Questo straordinario fenomeno è il secondo del suo genere dopo la Superluna del Castoro di novembre, e rappresenta un’occasione perfetta per alzare gli occhi al cielo e godersi uno spettacolo che non capita spesso.

Quando vedere la Superluna delle Lunghe Notti

L’istante esatto in cui la Luna raggiungerà il suo massimo splendore sarà il 5 dicembre alle 00:14 (ora italiana).

Tuttavia, già dal tramonto del 4 dicembre, chi alzerà lo sguardo verso l’orizzonte Sud-Est, in direzione della costellazione del Toro, potrà godersi il panorama di una Luna piena particolarmente brillante e spettacolare.

Perché è così luminosa

A rendere speciale questa Superluna è la sua distanza dalla Terra: sarà a soli 357.219 km, il che la qualifica come una vera e propria Superluna.

Il termine è stato coniato dall’astrologo Richard Nolle nel 1979 e si riferisce a una Luna piena che si trova a una distanza inferiore ai 361.885 km dalla Terra, un evento che si verifica quando il nostro satellite naturale è nel punto più vicino della sua orbita, il cosiddetto perigeo.

L’orbita della Luna non è perfettamente circolare, ma ellittica, il che implica che la distanza tra la Terra e la Luna varia durante l’anno. Quando la Luna è al perigeo e si verifica il plenilunio, appare fino al 13-14% più grande e al 27-30% più luminosa rispetto a una microluna, ovvero una Luna piena vicina all’apogeo, il punto più lontano dalla Terra.

Significato e tradizione della Superluna delle Lunghe Notti

Il nome “Superluna delle Lunghe Notti” deriva dalla tradizione americana e si riferisce alle lunghe notti invernali, le più estese dell’anno nell’emisfero boreale.

Questo plenilunio è anche conosciuto come Luna Fredda in quanto coincide con l’ingresso del vero gelo invernale. Nelle tradizioni celtiche, invece, è chiamata anche Luna prima di Yule, in riferimento al solstizio d’inverno, un momento di grande significato nelle culture pre-cristiane.

La Superluna delle Lunghe Notti è quindi un appuntamento imperdibile non solo per gli appassionati di astronomia, ma anche per chi desidera ammirare un evento naturale suggestivo e facilmente visibile da qualsiasi angolo delle province italiane. Non dimenticate di guardare il cielo, l’ultimo grande spettacolo del 2025 vi aspetta!

CREDITI FOTO: Joshua Sukoff / SIPA USA / IPA

