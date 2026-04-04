Sui social sta spopolando un nuovo trend che ha come protagonista uno dei cibi più amati nel mondo, ovvero il sushi. A Milano ha aperto Tokyo Pop, un piccolo locale specializzato in “sushi nel tubo”. Ma, di cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamolo insieme.

Sushi nel tubo: cos’è il trend street food che spopola sui social

In Italia il sushi ha iniziato a spopolare tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, sebbene il primo ristorante sia stato aperto a Milano nel 1977 (il Poporoya). A oggi la passione degli italiani per il sushi è in costante crescita, basta vedere quanti ristoranti, specie con la formula “All You Can Eat”, ci sono, sempre pieni, che sia a pranzo o a cena, che sia in settimana o nel weekend. Per la gioia degli amanti del sushi, è appena approdata in Italia una grande novità, ovvero i cosiddetti push pop sushi. Che cosa sono? Si tratta di sushi roll inseriti in tubi cilindrici, che ricordano il famosissimo calippo, pronti per essere consumati camminando. In poche parole, il sushi diventa street! Questo formato punta non solo sull’immediatezza ma anche sull’estetica, non a caso sui social il trend dilaga, in particolare su TikTok. Andare a vedere per credere!

Sushi nel tubo: perfetti per un consumo on-the-go

Lanciati dal ristorante Suka Sushi di New York, i push pop sushi stanno iniziando a spopolare anche in Italia. Amate il sushi ma non avete il tempo di andare al ristornante? I sushi nel tubo sono la soluzione perfetta per un consumo on-the-go! Niente piatti, niente bacchette, si mangia direttamente dal tubo: si rimuove il tappo e si spingono i sushi roll dal basso verso l’alto, proprio come se fosse un calippo. Sui social, come detto in precedenza, sono diventati un vero e proprio fenomeno virale e, diciamolo, si stanno dimostrando anche una geniale mossa di marketing.

Sushi nel tubo: a Milano apre Tokyo Pop

Vi siete incuriositi e non vedete l’ora di provare i push up sushi? A fine febbraio a Milano, in via Margherita, ha aperto Tokyo Pop, un piccolo locale costruito proprio attorno a questa nuova idea. Qui potete scegliere il vostro tubo, al momento l’offerta è composta da 8 varianti, dal Salmon Roll al Tuna Roll, passando anche per le opzioni vegetariane. Ma non è finita qui, possono secondo voi mancare le salse? Certo che no! Il tubo presenta anche un piccolo contenitore di salsa di soya, salsa che andrà poi versata nel tubo stesso una volta aperto. I prezzi? Si va dagli 11 ai 15 euro. Il push up sushi è infatti pensato per essere non solo pratico e veloce ma accessibile a tutti! Cosa aspettate a provare?