Debora Parigi | 7 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

Ecco chi dovranno imitare i concorrenti in gara a Tale e quale show 2023 nella quarta puntata in onda il 13 ottobre

La classifica della terza puntata di Tale e quale show 2023

Anche la terza puntata di Tale e quale show 2023 è giunta al termine. E i concorrenti in gara hanno regalato delle belle esibizioni e molto divertimento. Ogni settimana i cantanti da imitare sono sempre più difficili, ma i concorrenti mostrano grandi capacità e miglioramenti continui. Vediamo quindi la classifica di questa terza puntata andata in onda il 6 ottobre.

Dopo i like sui social da parte del pubblico, i voti degli artisti in gara e soprattutto quelli dei giudici, eccoci ai risultati. Vediamo quindi come si sono piazzati oggi in classifica e i punti ricevuti da ognuno di loro:

Scialpi 85 punti Lorenzo Licitra 63 punti Luca Gaudiano 56 punti Jasmine Rotolo 54 punti Alex Belli 45 punti Ilaria Mongiovì 43 punti Ginevra Lamborghini 40 punti Pamela Prati 39 punti Maria Teresa Ruta e Jo Squillo 27 punti Paolantoni e Cirilli 25 punti

A vincere è stato quindi Scialpi con il suo Domenico Modugno che alla fine della puntata si è nuovamente esibito. Ma vediamo quali saranno le imitazioni della prossima puntata…

Le imitazioni della quarta puntata di Tale e quale 2023

In questa terza puntata abbiamo visto delle belle imitazioni, alcune anche molto complicate. Ma chi dovranno quindi interpretare i concorrenti nella quarta puntata di Tale e quale show 2023? Questa la lista di ciò che vedremo la prossima settimana:

Pamela Prati sarà Rosanna Fratello

sarà Lorenzo Licitra sarà Adam Levine

sarà Ginevra Lamborghini sarà Miley Cyrus

sarà Scialpi sarà Boy George

sarà Ilaria Mongiovì sarà Arisa

sarà Paolantoni e Cirilli saranno Modugno, Franco e Ciccio

saranno Jo Squillo sarà Raffaella Carrà

sarà Luca Gaudiano sarà Al Bano

sarà Alex Belli sarà Stash dei The Kolors

sarà Jasmine Rotolo sarà Macy Gray

sarà Maria Teresa Ruta sarà Heather Parisi

La quarta puntata di Tale e quale andrà in onda venerdì 13 ottobre. Potete rivedere questa puntata sul sito di Raiplay.