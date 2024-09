Venerdì 20 settembre parte su Rai 1 Tale e Quale Show 2024 e tutto è pronto per il ritorno del talent show. In queste ore nel mentre sono state rivelate le imitazioni della prima puntata.

Le imitazioni della prima puntata di Tale e Quale Show 2024

Finalmente ci siamo! Domani sera in diretta su Rai 1 parte ufficialmente Tale e Quale Show 2024 e tutto inizia a essere pronto per il ritorno del fortunato talent show. Alla conduzione del programma, come da tradizione, ci sarà nuovamente Carlo Conti, che verrà affiancato da una giuria d’eccezione. A riprendere i loro ruoli saranno infatti Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. New entry in giuria sarà invece Alessia Marcuzzi, che prenderà il posto di Loretta Goggi. Ai tre settimana dopo settimana si aggiungerà un quarto giudice speciale, che cambierà per ogni diretta.

Il cast nel mentre si sta preparando al meglio per affrontare questa sfida e di certo ne vedremo di belle. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore sono state rivelate le imitazioni della prima puntata di Tale e Quale Show 2024. Ecco dunque chi dovranno interpretare i concorrenti nel corso della diretta:

Roberto Ciufoli imiterà Angelo Branduardi

imiterà Justine Mattera imiterà Geri Halliwell

imiterà Massimo Bagnato imiterà Fred Bongusto

imiterà Verdiana Zangaro imiterà Arisa

imiterà Kelly Joyce imiterà Beyoncé

imiterà Simone Annicchiarico imiterà Mungo Jerry con “In the Summertime”

imiterà Carmen Di Pietro imiterà Donatella Rettore

imiterà Thomas Bocchimpani imiterà Irama

imiterà Amelia Villano imiterà Angelina Mango

imiterà Giulia Penna imiterà Rose Villain

imiterà Feysal Bonciani imiterà Bruno Mars

Insomma tutto inizia a essere pronto per la partenza di Tale e Quale Show 2024 e di certo non mancheranno le emozioni. Non resta dunque che ricordare l’appuntamento con la prima puntata del talent show di Carlo Conti, prevista su Rai 1 domani sera, venerdì 20 settembre, come sempre alle ore 21.30.