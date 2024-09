Andiamo a scoprire la classifica finale della prima puntata di Tale e Quale Show 2024 e le imitazioni che i concorrenti dovranno affrontare nel corso della seconda puntata.

La classifica della prima puntata di Tale e Quale Show 2024

Questa sera è finalmente partito Tale e Quale Show 2024. Il celebre talent show condotto da Carlo Conti torna così a fare compagnia al grande pubblico di Rai 1 e come sempre non mancheranno le emozioni. Gli 11 concorrenti in gara nel mentre si sono già messi alla prova con questa nuova sfida e già stasera ne abbiamo viste di belle.

A non passare inosservate sono state infatti l’imitazione di Angelina Mango e la performance di Carmen Di Pietro. Ma qual è la classifica della prima puntata? Ecco cosa è accaduto:

01 Feisal Bonciani 84 punti

84 punti 02 Verdiana Zangaro 71 punti

71 punti 03 Massimo Bagnato 63 punti

63 punti 04 Amelia Villano 51 punti

51 punti 05 Kelly Joyce 40 punti

40 punti 06 Thomas Bocchimpani 37 punti

37 punti 07 Giulia Penna 36 punti

36 punti 07 Roberto Ciufoli 36 punti

36 punti 09 Simone Annicchiarico 31 punti

31 punti 10 Justine Mattera 30 punti

30 punti 11 Carmen Di Pietro 25 punti

A vincere la prima puntata di Tale e Quale Show 2025 è stato così X. Ma andiamo a vedere adesso quali saranno le imitazioni della seconda puntata.

Le imitazioni della seconda puntata

A fine diretta Carlo Conti ha annunciato quali saranno le imitazioni della seconda puntata di Tale e Quale Show 2024, in onda su Rai 1 venerdì 27 settembre.

Ecco di chi vestiranno i panni i concorrenti la prossima settimana:

Roberto Ciufoli sarà Tony Effe

sarà Amelia Villano sarà Annalisa

sarà Simone Annicchiarico sarà Franco Califano

sarà Verdiana Zangaro sarà Celine Dion

sarà Kelly Joyce sarà Shirley Bassey

sarà Carmen Di Pietro sarà Gaia

sarà Thomas Bocchimpani sarà Tananai

sarà Justine Mattera sarà Sylvie Vartan

sarà Massimo Bagnato sarà Lando Fiorini

sarà Giulia Penna sarà Taylor Swift

sarà Feisal Bonciani sarà Prince

Non resta che attendere dunque la seconda puntata di Tale e Quale Show 2024. Appuntamento su Rai 1 a venerdì 27 settembre.