Al termine della quinta puntata andiamo a scoprire insieme quali sono le imitazioni della prossima settimana di Tale e Quale Show. Ecco chi dovranno imitare i concorrenti nella sesta puntata.

Tutte le imitazioni sesta puntata di Tale e Quale Show

Tale e Quale Show su Rai 1 è uno degli appuntamenti preferiti degli italiani il venerdì sera. Con leggerezza e allegria, Carlo Conti ci porta nel mondo delle imitazioni, realizzate dai concorrenti scelti per questa edizione. E ne abbiamo davvero per tutti i gusti qui!

Stasera è stata ancora una volta una puntata in cui non sono mancate le risate e le forti emozioni per le performance portate sul palco dai concorrenti. Ma la sfida non è finita, perché si pensa già alla puntata successiva ed è bene dunque andare a vedere chi sono le nuove imitazioni della sesta puntata di Tale e Quale e Show della prossima settimana. Scopriamolo insieme:

Massimo Abbagnato dovrà imitare Baglioni e Morandi

dovrà imitare Thomas Bocchimpani sarà Gianluca Grignani

sarà Giulia Penna vestirà i panni di Alicia Keys

vestirà i panni di Simone Annicchiarico avrà il compito di imitare Franco Battiato

avrà il compito di imitare Roberto Ciufoli la prossima settimana sarà Renato Carosone

la prossima settimana sarà Kelly Joyce ha come nuova imitazione Grace Jones

Nella lista delle imitazioni di Tale e Quale Show per la sesta puntata abbiamo ancora:

Carmen Di Pietro farà la parodia di Katia Ricciarelli

farà la parodia di Verdiana Zangaro imiterà Christina Aguilera

imiterà Justine Mattera andrà a imitare Nancy Sinatra

andrà a imitare Amelia Villano diventerà per una sera Emma

diventerà per una sera Feysal Bonciani nella sesta puntata imiterà James Brown

Queste quindi sono tutte le imitazioni della prossima puntata di Tale e Quale Show. Ricordiamo che è prevista per venerdì 24 ottobre. Non ci resta che attendere per scoprire cosa ci riserveranno i concorrenti nella sesta puntata della trasmissione di Rai 1.