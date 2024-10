Forse non ne eri a conoscenza, ma Verdiana Zangaro canta oggi nel gruppo tutto al femminile de Le Deva. Insieme a Lei figura anche un’altra sua ex compagna della stessa edizione di Amici, Greta Manuzi!

Verdiana Zangaro ne Le Deva con Greta Manuzi

Chi ha seguito con attenzione l’edizione di Verdiana Zangaro ad Amici, ricorderà senza dubbio che nella squadra opposta alla sua (lei faceva parte dei blu) c’era Greta Manuzi (tra i bianchi). Quell’anno vinse Moreno nel canto, ma entrambe hanno continuato a fare musica e oggi hanno un bel progetto insieme.

Ebbene sì perché non tutti lo sanno forse, ma Verdiana Zangaro fa parte del gruppo de Le Deva, di cui è stata una delle fondatrici. Oggi di questa band tutta al femminile fa parte lei, insieme proprio a Greta Manuzi e Roberta Pompa.

In passato ha lavorato con loro anche un’altra ex di Amici come Simonetta Spiri, lei che ha partecipato nell’edizione vinta da Marco Carta. Poi venne sostituita dal 2017 al 2022 con Laura Bono.

Il gruppo de Le Deva, dunque Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e Roberta Pompa, si sono tolte tante soddisfazioni con riconoscimenti vinti e anche la possibilità di arrivare a Sanremo in qualità di ospiti di Orietta Berti.

I successi di Verdiana con Le Deva

Insieme a Le Deva Verdiana Zangaro ha pubblicato ben 4 album, ma anche l’EP, L’amore merita Remix.

Nel corso del suo percorso artistico hanno cantato i seguenti inediti L’amore merita, L’origine (entrambe del 2016), Un’altra Idea e Semplicemente io e te (2017). Poi nel 2018 è stata la volta di Grazie a te, L’estate tutto l’anno e Shangai. L’anno successivo è uscita A.I.U.T.O. Poi nel 2020, Brillare da sola. Due anni più tardi è stato il momento di GiuraGiuda e in seguito nel 2023, Fiori su Marte.

Concludiamo infine nel 2024 con Amore stop e Maledetto Logico. L’ultimo brano citato è stato pubblicato il 19 settembre, proprio con la partecipazione di Verdiana Zangaro a Tale e Quale Show.

Insomma se eravate curiosi del percorso artistico di Verdiana dopo Amici, qui avete tutte le informazioni!