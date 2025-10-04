Tutte le imitazioni della terza puntata di Tale e Quale Show 2025

Dopo il secondo appuntamento di Tale e Quale Show c’è grande curiosità per scoprire chi imiteranno i concorrenti durante la terza puntata. Quali saranno le imitazione? Scopriamole tutte in questo articolo…

Le imitazioni a Tale e Quale Show

Archiviato l’appuntamento del 3 ottobre con la vittoria di Samuele Cavallo nei panni di Benson Boone (QUI TUTTA LA CLASSIFICA FINALE), c’è grande attesa per la prossima puntata, la terza, di Tale e Quale Show 2025 su Rai 1.

Come ogni settimana, vedremo i concorrenti salire sul palco con nuove esibizioni, mettersi in gioco e magari mostrare anche le proprie abilità canore. Le sorprese certamente non mancheranno nemmeno questa volta. Dopo avere visto Antonella Fiordelisi nelle vesti di Dua Lipa e Carmen Di Pietro imitare invece Ambra Angiolini o ancora Samuele Cavallo trionfare nei panni di Benson Boone, cosa ci riserverà la terza puntata di Tale e Quale Show?

Se siete curiosi di scoprirlo, allora, siete certamente nel posto giusto. Ecco tutte le imitazioni previste per il 10 ottobre 2025. Partiamo subito con i nomi dei concorrenti e l’artista che dovranno interpretare, come rivelato da Carlo Conti in puntata:

Antonella Fiordelisi avrà come compito quello di imitare Elodie ;

avrà come compito quello di imitare ; Carmen Di Pietro dovrà imitare Ornella Vanoni ;

dovrà imitare ; Flavio Insinna & Gabriele Cirilli imiteranno Tommy Cash e Fiorella Mannoia ;

imiteranno e ; Gianni Ippoliti avrà modo di esibirsi imitando Renato Zero ;

avrà modo di esibirsi imitando ; Le Donatella avranno la possibilità di imitare le due cantanti degli ABBA (Agnetha e Frida);

Le imitazioni però non sono finite qui. Qui a seguire vi proponiamo le altre esibizioni che dovranno tenere i concorrenti durante la terza puntata di Tale e Quale Show 2025, in programma il 10 ottobre.

Maryna (Marina Valdemoro Maino) salirà sul palco con l’imitazione di Shakira ;

salirà sul palco con l’imitazione di ; Pamela Petrarolo dovrà imitare invece Gianna Nannini ;

dovrà imitare invece ; Peppe Quintale imiterà Patrick Hernandez ;

imiterà ; Samuele Cavallo sarà invece Marco Mengoni ;

sarà invece ; Tony Maiello realizzerà uno splendido omaggio a…. Mango.

Quindi anche stavolta non saranno di sicuro performance semplici. I concorrenti di Tale e Quale Show sono pronti a stupire ancora. Come se la caveranno?