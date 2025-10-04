Chi ha vinto la seconda puntata di Tale e Quale Show 2025: la classifica
Venerdì 3 ottobre è andato in onda il nuovo appuntamento con Tale e Quale Show 2025: chi ha vinto e qual è la classifica dopo la seconda puntata! Ecco tutti i dettagli.
Tale e Quale Show, chi ha vinto la seconda puntata
Con l’arrivo dell’autunno ha preso il via anche la nuova stagione televisiva e il ritorno di tanti programmi amatissimi come Tale e Quale Show. Ieri venerdì 3 ottobre abbiamo assistito a un nuovo appuntamento della trasmissione condotta di Carlo Conti e abbiamo scoperto anche chi ha vinto la seconda puntata del talent di Rai 1.
Ricordiamo che a esibirsi e mettersi in gioco in questa edizione di Tale e Quale Show nello specifico abbiamo: Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Flavio Insinna & Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Le Donatella, Maryna (Marina Valdemoro Maino), Pamela Petrarolo, Peppe Quintale, Samuele Cavallo e Tony Maiello.
Nonostante tante belle e divertenti esibizioni, solo uno ha avuto la meglio. Chi ha vinto quindi Tale e Quale Show durante la seconda puntata? Ad avere la meglio è stato Samuele Cavallo nei panni di Benson Boone.
La classifica dopo la puntata
Dunque ora che è chiaro chi ha vinto la seconda puntata di Tale e Quale Show, è bene andare a dare un’occhiata anche alla classifica e vedere dunque come si sono posizionati i concorrenti questa sera.
Poco prima di chiudere la serata, Carlo Conti ha fatto il punto della situazione e spiegato nel dettaglio il tutto. Ecco come si è presentata la classifica dopo la seconda puntata:
- Samuele Cavallo con 65 punti
- Maryna con 56 punti
- Insinna & Cirilli con 53 punti
- Tony Maiello con 52 punti
- Pamela Petrarolo con 44 punti
- Le Donatella con 40 punti
- Antonella Fiordelisi con 39 punti
- Peppe Quintale con 36 punti
- Gianni Ippoliti con 31 punti
- Carmen Di Pietro con 21 Punti
Questa la classifica della seconda puntata di Tale e Quale Show. Non ci resta dunque che attendere la prossima settimana e come se la caveranno con le prossime imitazioni (QUI TUTTI I DETTAGLI).