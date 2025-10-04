Classifica e chi ha vinto la seconda puntata di Tale e Quale Show

Venerdì 3 ottobre è andato in onda il nuovo appuntamento con Tale e Quale Show 2025: chi ha vinto e qual è la classifica dopo la seconda puntata! Ecco tutti i dettagli.

Tale e Quale Show, chi ha vinto la seconda puntata

Con l’arrivo dell’autunno ha preso il via anche la nuova stagione televisiva e il ritorno di tanti programmi amatissimi come Tale e Quale Show. Ieri venerdì 3 ottobre abbiamo assistito a un nuovo appuntamento della trasmissione condotta di Carlo Conti e abbiamo scoperto anche chi ha vinto la seconda puntata del talent di Rai 1.

Ricordiamo che a esibirsi e mettersi in gioco in questa edizione di Tale e Quale Show nello specifico abbiamo: Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Flavio Insinna & Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Le Donatella, Maryna (Marina Valdemoro Maino), Pamela Petrarolo, Peppe Quintale, Samuele Cavallo e Tony Maiello.

Nonostante tante belle e divertenti esibizioni, solo uno ha avuto la meglio. Chi ha vinto quindi Tale e Quale Show durante la seconda puntata? Ad avere la meglio è stato Samuele Cavallo nei panni di Benson Boone.

La classifica dopo la puntata

Dunque ora che è chiaro chi ha vinto la seconda puntata di Tale e Quale Show, è bene andare a dare un’occhiata anche alla classifica e vedere dunque come si sono posizionati i concorrenti questa sera.

Poco prima di chiudere la serata, Carlo Conti ha fatto il punto della situazione e spiegato nel dettaglio il tutto. Ecco come si è presentata la classifica dopo la seconda puntata:

Samuele Cavallo con 65 punti Maryna con 56 punti Insinna & Cirilli con 53 punti Tony Maiello con 52 punti Pamela Petrarolo con 44 punti Le Donatella con 40 punti Antonella Fiordelisi con 39 punti Peppe Quintale con 36 punti Gianni Ippoliti con 31 punti Carmen Di Pietro con 21 Punti

Questa la classifica della seconda puntata di Tale e Quale Show. Non ci resta dunque che attendere la prossima settimana e come se la caveranno con le prossime imitazioni (QUI TUTTI I DETTAGLI).