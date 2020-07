1 Tra i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show ci sarà anche un’amata e famosa showgirl? L’indiscrezione

Venerdì 25 settembre (si parla anche del 18), salvo colpi di scena e improvvisi cambi di palinsesto, dovrebbe prendere il via la prossima edizione di Tale e Quale Show. L’amato programma, giunto alla decima edizione, vedrà ancora al timone di conduzione Carlo Conti. Intanto continuano a rimbalzare continue voci sui possibili concorrenti in gara. Tra essi giunge l’indiscrezione, tramite Bubino Blog, della presenza di un’amata e famosa showgirl. Parliamo di Manuela Arcuri. Ebbene sì, avete capito bene. L’attrice potrebbe aggiungersi ai nomi già trapelati in questi giorni.

C’è da dire che Carlo Conti era stato chiaro in merito a Tale e Quale Show. Il presentatore infatti aveva avvertito della presenza di nomi molto forti quest’anno che si sono proposti di partecipare anche perché molte produzioni sono ferme a causa del Coronavirus. Senza entrare troppo nel dettaglio, Conti si era limitato semplicemente a dire, destando ancor più curiosità tra i telespettatori:

“Avremo un bel po’ di nomi forti: essendo ferme molte produzioni tra cinema e teatro, si sono proposti in tanti”.

Aspettative dunque molto alte per la prossima edizione di Tale e Quale Show. Ma tornando al rumor che vedrebbe Manuela Arcuri tra i concorrenti, Bubino Blog ha fatto notare che la showgirl in risposta ad alcune domande fatta dai suoi fan su Instagram avrebbe così risposto:

“Mi vedrete presto. Scomparire ogni tanto fa bene. Ho recuperato forze, mi sono dedicata a mio figlio. Nel frattempo studio canto e inglese”

Che sia un segnale? Questo non ha fatto altro che alimentare ulteriormente l’indiscrezione sull’impiego di Manuela Arcuri tra i concorrenti di Tale e Quale Show. Potrebbe essere davvero un grande colpo per la trasmissione targata Rai 1. Oltre al nome dell’ex modella che solo lo scorso anno si è cimentata come ballerina a Ballando con le Stelle, si è parlato anche della presenza di Francesca Testasecca, Stefano Sala, Roberta Morise e Pago. Tutti papabili protagonisti che potrebbero regalarci davvero un grande spettacolo. Le aspettative sono davvero alte.

