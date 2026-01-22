Nonostante i fan stiano già attendendo la nuova edizione di Tale e Quale Show, in queste ore è giunta voce che la Rai starebbe valutando alcune opzioni che potrebbero mettere a rischio il talent show condotto da Carlo Conti.

I rumor sulla prossima edizione di Tale e Quale Show

Sono ormai ben 14 anni che Tale e Quale Show è uno dei programmi di punta di Rai ed edizione dopo edizione si conferma essere uno dei contenuti più amati dal grande pubblico. Il talent show condotto da Carlo Conti ancora oggi appassiona milioni di telespettatori e già in molti stanno attendendo con ansia la prossima edizione. Tuttavia, stando a quanto è emerso in queste ore, non ci sarebbero belle notizie per i fan della trasmissione.

Stando a quanto fa sapere Affari Italiani, sembrerebbe che i vertici della rete pubblica stiano valutando una serie di opzioni, che potrebbero mettere a rischio la messa in onda della nuova edizione. Secondo quanto riferito, la Rai starebbe pensando di far respirare il format, che dunque potrebbe non tornare in autunno.

Sempre secondo il portale, Tale e Quale Show potrebbe prendersi una pausa e sembrerebbe che lo stesso Carlo Conti sia intenzionato a far slittare la trasmissione, a data da definirsi. Due sarebbero, secondo le voci di corridoio, le opzioni di messa in onda: primavera 2027 o direttamente autunno 2027.

Cosa potrebbe andare in onda

Ma cosa potrebbe andare in onda dunque il venerdì sera su Rai 1 in caso di slittamento del talent show? Affari Italiani risponde anche a questo. Sembrerebbe che Carlo Conti abbia in serbo un nuovo programma musicale, di cui però al momento non si conoscono i dettagli.

Non si esclude tuttavia anche il ritorno di un’edizione classica di The Voice, con l’eventualità che il vincitore possa poi accedere di diritto al Festival di Sanremo.

Naturalmente però al momento si tratta soltanto di voci di corridoio e non è chiaro cosa accadrà nei palinsesti autunnali. Vi invitiamo dunque a prendere il tutto con le pinze, in attesa di annunci ufficiali da parte della Rai.

