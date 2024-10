Per la gioia (di fa per dire) di Cristiano Malgioglio continuano le perfomance di Carmen Di Pietro a Tale e quale show e nella sesta puntata ci regala un’esibizione in cui imita Katia Ricciarelli. Qual è stato il risultato? Scopriamolo e vediamo anche la reazione dei giudici.

L’esibzione di Carmen Di Pietro che imita Katia Ricciarelli a Tale e quale show

Ormai l’ultimo posto nella classifica finale di ogni puntata di Tale e quale show 2024 è sempre certo e porta un solo nome: Carmen Di Pietro. La showgirl è l’incubo di Cristiano Malgioglio che a ogni puntata dice di stare male nel sentirla cantare. Ed è stato così anche nella sesta puntata.

Dopo aver imitato la scorsa settimana Alan Sorrenti, questa volta Carmen Di Pietro si è dovuta calare nei panni della lirica Katia Ricciarelli. Un compito complicatissimo vista la voce e il modo di cantare dell’originale. Ha dovuto cantare “Tu che mi hai preso il cuore” tratta dell’operetta “Il paese del sorriso”. E purtroppo la nostra amata Carmen non ha avuto un grande risultato. A tal proposito ecco qui sotto un estratto del video del sua perfomance:

❤️ “Tu che mi hai preso il cuor

sarai per me il solo amor”



Carmen Di Pietro interpreta Katia Ricciarelli a #TaleEQualeShow pic.twitter.com/Kk3qb2hBpP — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 25, 2024

Nella sua esibizione Carmen ha anche cantanto due volte, perché la prima volta a un certo punto si è confusa. Quindi è ripartita da capo. Malgioglio è fuggito durante la performance e poi ha detto che è stata “terrificante”. Ma la grande sopresa è stata una telefonata inaspettata. Infatti la vera Katia Ricciarelli ha chiamato in diretta e ha ironizzato sull’esibizione della Di Pietro. E ha detto che si è divertita tantissimo.

Se volete rivedere l’esibizione di Carmen Di Pietro che imita Katia Ricciarelli oppure anche tutta la sesta puntata di Tale e quale vi basta collegarvi al sito di RaiPlay.