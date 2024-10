Dopo essere arrivata al secondo posto nella quinta puntata, Giulia Penna ha dato grande prova di sé nella sesta puntata di Tale e quale show imitando Alicia Keys. Il pezzo, totalmente nelle sue corde, è stato reso sublime dalla concorrente. E il risultato parla chiaro.

Dà sempre prova di grande bravura Giulia Penna, infatti nella puntata della scorsa settimana è arrivata al secondo posto, tutto meritato tra l’altro. La giovane artista mostra puntata dopo puntata le sue importanti doti e piace sempre al pubblico e ai giudici. E questa sera ci ha fatto venire i brividi.

LEGGI ANCHE: L’esibizione di Massimo Bagnato e Luca Laurenti che imitano Gianni Morandi e Claudio Baglioni

Nella sesta puntata di Tale e quale show, infatti, Giulia ha dovuto imitare Alicia Keys, una voce stratosferica e per niente semplice. Ed è stata molto felice di fare questa artista che è stata importante nella sua carriera da artista di strada. Per l’occasione, quindi, ha cantato “No One”, pezzo del 2007 e direttamente del videoclip ufficiale. Ci ha emozionato e questo è un estratto della sua performance:

💎 “No one, no one, no one

Can get in the way of what I'm feeling”@giuliapenna__ interpreta Alicia Keys a #TaleEQualeShow pic.twitter.com/6Q4gcX5K8O