1 Altre due ex gieffine verso Tale e Quale Show

Nelle ultime settimane si parla sempre più spesso del cast di Tale e Quale Show. Quali vip faranno parte della nuova edizione che, molto probabilmente, avrà inizio a settembre 2022? Ancora non lo sappiamo con certezza, ma i rumor sono molti. Partendo, per esempio, dalle principesse Selassié:

Secondo quanto risulta a TvBlog, infatti, Carlo Conti e il suo gruppo di autore avrebbero scelto Jessica, Lulú e Clarissa Selassié, che saranno tra i concorrenti del programma del venerdì sera. Dunque, saranno loro ad assorbire la quota Grande Fratello che ormai da anni è fissa in Tale e quale show (Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando sono i casi più recenti). Un dettaglio che è conseguenza di una strategia ben precisa, che mira ad assicurarsi una parte di pubblico che per mesi ha seguito le tre ragazze nella casa di Cinecittà (d’altronde il Gf Vip è andato in onda nella stessa serata di Tale e quale).

Ma anche altri gieffini si rumoreggia potrebbero far parte del cast: “Tale e Quale Show attinge a piene mani dal Grande Fratello Vip: quasi confermati Alex Belli e Davide Silvestri. In pole position Pamela Prati pronta al grande rientro in tv. Katia Ricciarelli in forse anche perché la vorrebbero come opinionista al GF Vip anche se lei preferirebbe il programma di Carlo Conti“. anche se il coinvolgimento di Katia Ricciarelli sarebbe stato smentito sia per questa trasmissione che per il GF Vip.

Adesso un nuovo rumor, messo in circolazione dal settimanale Oggi, afferma che Guenda Goria e Maria Teresa Ruta sarebbero in attesa di risposta. Questo ciò che riporta anche il sito Blogtivvu: “Sono in attesa di conoscere l’esito della loro audizione. Ce la faranno a conquistare la prima serata della rete ammiraglia? Pare che abbiano ottime possibilità“. Preso sapremo la verità.

