Nel corso della notte Yulia Bruschi è stata ripresa dalla produzione per via del microfono. A quel punto Lorenzo Spolverato ha sbottato e ha pesantemente offeso la modella.

Lorenzo Spolverato offende Yulia Bruschi

In queste prima settimane di Grande Fratello il pubblico ha fatto la conoscenza dei nuovi concorrenti e i fan stanno seguendo attentamene ciò che sta accadendo all’interno della casa. Una delle protagoniste assolute di quest’anno è senza dubbio Yulia Bruschi, che fin dai primi giorni ha attirato l’attenzione su di sé. La giovane modella infatti è finta al centro dell’attenzione per via dei ripetuti e accesi scontri con Jessica Morlacchi, durante i quali i toni si sono scaldati.

Solo nelle ultime ore, dopo qualche giorno di apparente tregua, le due gieffine hanno ripreso a scontrarsi e ormai sembrerebbe che le cose tra loro siano definitivamente precipitate. In attesa di scoprire cosa cosa succederà nei prossimi giorni, stanotte in casa è accaduto qualcosa di inaspettato che ha lasciato il web intero senza parole. Ma andiamo con ordine e capiamo di più.

Tutto è iniziato quando la produzione del Grande Fratello, nel cuore della notte, ha ripreso Yulia Bruschi per via del microfono. A quel punto a intervenire è stato Lorenzo Spolverato, che seccato di essere stato disturbato ha sbottato e ha pesantemente offeso la modella con un termine che ha indignato gli utenti. Il gieffino ha infatti affermato: “Sta tr**a”, lasciando tutti di sasso. Il video del momento nel mentre ha fatto il giro dei social e in molti sono insorti contro Lorenzo.

“sta tro1a” è sempre lui lorenzo spolverato il maschilista misogino insieme all’amico che ride (l’idraulico) pic.twitter.com/1hn4qZWSA1 — letteralmente alla frutta (@teresanna__) October 16, 2024

Numerosi utenti infatti hanno immediatamente chiesto provvedimenti contro Spolverato, colpevole secondo i più di aver oltrepassato il limite. Ma cosa succederà a questo punto? La produzione potrebbe davvero decidere di punire Lorenzo? Lo scopriremo solo nel corso della prossima diretta, in onda lunedì 21 ottobre.