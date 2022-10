1 Tananai pizzicato immobile a Milano, social disattivati

Sul web in queste ultime ore ci si sta chiedendo cosa sia successo a Tananai e il perché abbia deciso di disattivare i suoi social. Nella giornata di ieri, nel pomeriggio per la precisione, chi è andato in centro a Milano l’ha pizzicato davanti a un negozio. A differenza, però, di altre occasioni è rimasto fermo immobile, privo di espressione e in silenzio.

Ma da cosa deriva tutto questo e come mai Tananai ha preso questa decisione? Facciamo un passo indietro e torniamo a due giorni fa, quando tra le storie di Instagram il cantante di Pasta ha pubblicato una storia Instagram con un messaggio ben preciso: “Anche io ho sofferto come un cane”. Una frase che sicuramente fa molto riflettere. Successivamente ha chiuso i propri account per poi sparire.

Così alcune delle popolari fanpage di Tananai hanno lanciato un hashtag per mostrare la loro vicinanza al cantante #TANANAITORNAPRESTO, abbiamo letto più volte. Un invito e un modo per far capire all’artista quanto sia amato per la sua musica ma anche su Instagram. A seguire altri silenzi fino a ieri, quando in via Dante, nei pressi del Duomo di Milano, qualcuno si è accorto della presenza del cantante.

I passanti sono sembrati davvero sorpresi di trovarlo lì Tananai. Ma a differenza di altre volte dove ha mostrato sorrisi, selfie e chiacchiere, questa volta è apparso silenzioso, fermo come una statua, senza muovere un muscolo. C’è chi si è avvicinato comunque a lui e ha scattato una foto e chi invece ha solo ripreso la scena come potete vedere dalle immagini sottostanti.

Tananai in via dante a Milano! pic.twitter.com/JGdKqoajtt — Queen Layla 👑 (@Rhorule) October 7, 2022

Ma quali potrebbero essere i motivi e cosa si nasconde dietro a questa scelta di Tananai? Qualcuno pensa si tratti di una sorta di protesta verso qualcuno e che solo nei prossimi giorni scopriremo di cosa si tratta. ma non solo. C’è chi pensa, invece, almeno queste è l’ipotesi più gettonata, che l’artista sia pronto a lanciare il suo nuovo disco e magari il mostrarsi immobile in mezzo alla gente possa sia una cosa voluta. Il dubbio è quello infatti che il momento possa essere utilizzato come immagine per il proprio videoclip musicale. O magari è addirittura pronto il nuovo disco, chi lo sa!

Aspettiamo dunque il ritorno di Tananai sui social per capire cosa succede veramente! Nel mentre quest’estate a Giffoni Tananai ha dato qualche indizio sui suoi prossimi progetti. Rivediamo le sue dichiarazioni…