1 Tananai insieme alla ragazza

Ricordiamo Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022. Non ha vinto, ma pur essendo arrivato ultimo in classifica ha esultato ed è entrato nel cuore di molti telespettatori. Così come la sua canzone “Sesso occasionale“. In molti, quindi, hanno iniziato a farsi delle domande sulla sua vita privata. Si sono chiesti se ha una fidanzata oppure no.

La risposta, all’inizio, non era chiaro. Fino a quando non ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate anche da Vanity Fair. Prima di tutto ha scherzato sulle sue pene d’amore passate su Instagram: “Ho scritto Giugno il giorno stesso in cui ci siamo lasciati mentre piangevo al pianoforte. È un pezzo diverso da tutti gli altri: per la prima volta mi sono spogliato dell’ironia e che mi protegge sempre come una corazza, mettendomi completamente a nudo. È una bella sensazione“.

In seguito, poi, a Le Iene ha spiegato di essere innamorato oggi: “Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte. È quella che mi prende a calci nel video clip (di Esagerata, ndr), i piedi sono suoi. Sono innamorato“. Qui sotto, quindi, possiamo vedere uno scatto che mostrerebbe Tananai proprio con la ragazza in questione.

La fidanzata di Tananai?

Se sia davvero lei oppure no non possiamo affermarlo con certezza. La stessa giovane, però, sembra apparire in una foto promozionale di “Esagerata“. Lo stile è sempre lo stesso, un’immagine mossa, ma in quell’occasione si stavano baciando. Rimaniamo in attesa di maggiori informazioni direttamente dal diretto interessato.

Andiamo, ora, a scoprire cos’ha raccontato in un’intervista che gli è stata fatta subito dopo la fine del Festival di Sanremo. Continuate a leggere…