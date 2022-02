SESSO OCCASIONALE canzone Tananai Sanremo 2022: testo

Ciò che sappiamo su testo e significato della canzone “Sesso occasionale” che Tananai porta a Sanremo 2022.

Dall’1 al 5 febbraio 2022 Tananai porterà la sua canzone “Sesso occasionale” sul palco del Festival di Sanremo. Qui di seguito potete leggere un estratto del testo, come riporta anche il potale TV Sorrisi e Canzoni:

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Abbiamo litigato come i gatti sembra che è caduto il cielo

Ok va bene che non lo rifaccio si però dai anche meno

E quanto ti ho aspettata ma tu no no

Ballavi con un tipo, de Niro al quinto shot

Rimani fino a tardi ma io no, io me ne vado che c’ho sonno

E la testa in alto mare, troviamoci una casa e non finiamoci più

Nel sesso occasionale ma sappi che

Tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno