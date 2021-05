1 Le parole di Tancredi dopo l’eliminazione

Sabato si è conclusa definitivamente l’avventura di Tancredi nella scuola di Amici 20. Il cantautore per un soffio non ha raggiunto la tanto desiderata finale e insieme a Serena Marchese ha fatto ritorno a casa. Prima di tornare sui social, però, il cantautore ha preferito ritagliarsi un po’ di tempo per sé.

Nella giornata di oggi, però, Tancredi ha voluto fare una sorpresa ai fan e tra le storie di Instagram ha pubblicato un video dove ha raccontato cosa ha fatto in questi giorni dopo l’eliminazione dal talent show e quanto sia stata importante per lui questa esperienza.

“Eccomi, ciao raga. Tranquilli, non sono morto. Mi sono solo preso un giorno di pausa per rivedere la mia famiglia e i miei amici” – ha raccontato il cantante sul suo profilo – “Però ora ci sono. Ho visto tante belle cose e ho visto che siamo in tantissimi. Non me l’aspettavo minimamente. Sono cresciuto veramente tanto durante il percorso che ho fatto lì dentro. Non solo artisticamente, ma anche a livello personale”.

Grazie ad Amici, infatti, l’artista ha potuto mettere in mostra non solo il suo grande talento e maturare a livello professionale, ma anche sul lato umano ha avuto modo di imparare tanto. Sebbene la strada sia ancora molto lunga, diciamo che si ritiene già soddisfatto di quanto messo in luce fino ad oggi.

Per tale ragione Tancredi ci ha tenuto a ringraziare la produzione: “Per questo ci tengo a ringraziare la produzione di Amici e soprattutto Maria De Filippi che mi ha aiutato tanto. Che dire? Ho visto che ‘Las Vegas’ è settimo in classifica in Italia e ancora non ci credo. Sarà una bella storia, tutto quanto. Ho ancora tantissime cose da raccontarvi e non vedo l’ora. Grazie, veramente. Ciao belli”.

Tancredi parla per la prima volta dopo l'eliminazione da #amici pic.twitter.com/xHvl8fELwj — disagiotv (@disagio_tv) May 10, 2021

Con queste belle parole Tancredi ha voluto salutare i suoi fan su Instagram e festeggiare il successo del suo brano, settimo in classifica attualmente. Poco prima della sua uscita dalla scuola più famosa d’Italia, Tancredi ha commentato il responso finale e, a sorpresa Maria De Filippi ha fatto una rivelazione…