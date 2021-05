Solo qualche giorno fa, nel corso della semifinale di Amici 20, a lasciare la scuola di Maria De Filippi è stata Serena Marchese, che è stata eliminata ad un passo dal traguardo finale. Insieme alla ballerina a tornare a casa è stato anche Tancredi, mentre ad accedere all’ultima puntata sono stati Aka7even, Giulia, Alessandro, Sangiovanni e Deddy, che sabato sera si contenderanno la vittoria. Nel mentre l’allieva di Alessandra Celentano è riuscita a conquistare il cuore dei giudici e del pubblico, nonostante fosse entrata a pochissime settimane dalla prima puntata del Serale.

Adesso Serena Marchese, dopo l’eliminazione da Amici 20, è tornata sui social, dove poco fa ha parlato per la prima volta. La ballerina infatti, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta e supportata in questi mesi. Queste le prime dichiarazioni di Serena:

“Ciao a tutti, grazie infinitamente per il supporto e per l’affetto che ho ricevuto. Siete stati in tantissimi, anche in studio con me prima di esibirmi. Siete stati meravigliosi, e mi sono sentita amata. Spero di continuare con voi il mio percorso e di rendervi orgogliosi sempre. vi adoro. Grazie grazie grazie. Ho il cuore che mi scoppia di gioia!”.