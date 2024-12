Eliminato in semifinale da Sanremo Giovani, Tancredi ha promesso che ci riproverà il prossimo anno. Si è anche complimentato con il suo avversario Alex e ha ringraziato tutti. Ma il giorno successivo è sbucato un like a un commento decisamente critico sul Festival. Ecco cosa è successo.

Il like ambiguo di Tancredi dopo l’eliminazione da Sanremo Giovani

Si è svolta due giorni fa la semifinale di Sanremo Giovani che ha visto passare in finale Mew, Angelica Bove, Vale Lp e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre e Selmi. A loro si aggiungono Etra e Maria Tomba provenienti da Area Sanremo. Molti volti già noti quindi per chi ha seguito Amici e X Factor.

Ma ovviamente ci sono anche coloro che non ce l’hanno fatta e tra questi c’è l’ex allievo di Amici 20 Tancredi, il quale ha partecipato lo scorso anno arrivando in Finale, ma non finendo tra coloro che poi hanno fatto parte dei Big. Nonostante la delusione, per il cantante non è mancata l’autoironia. “Fino a che età si può partecipare a Sanremo Giovani? Perché ci riproverò anche il prossimo anno“, ha detto una volta uscito. Poi sui social ha ringraziato tutti.

Inoltre ha fatto grandi complimenti al suo avversario, Alex, anche lui proveniente da Amici. “Raga io di solito sono un botto autocritico, ma devo dire che a sto giro ho proprio spaccato e mi faccio una bella standing ovation, gustatevi l’esibizione“, ha scritto su Instagram. Poi su Twitter ha aggiunto: “L’unica cosa che mi dispiace è che meritavamo entrambi di andare avanti, poi il destino fa la sua parte e non ci si può fare niente. Spacca tutto Alex e fai in modo che sta sifda non sia stata vana hahahaha“.

Tutto bene se non fosse che poi è spuntato un like di Tancredi che è sembrato andare contro Sanremo Giovani. Il like è a un commento di un utente che è andato contro le canzoni che erano in gara. Il commento era: “Sono stati tutti inascoltabili stasera, invece Tancredi ci ha dato performance. Per il resto sembra la sagra della porchetta“.

Non sappiamo se il like è stato uno sbaglio o se magari sia anche una provocazione.