Dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi sul “momento faticoso” di Striscia La Notizia, Antonio Ricci ha risposto con una nota. Il direttore del TG satirico ha spiegato com’è la situazione per il programma parlando del fatto che non c’è da preoccuparsi. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Antonio Ricci dopo le frasi di Pier Silvio Berlusconi su Striscia La Notizia

Poco fa vi abbiamo riportato le parole di Pier Silvio Berlusconi in una conferenza stampa di ieri riguardo Striscia La Notizia. L’AD Mediaset aveva parlato di un periodo un po’ difficile per il TG satirico dicendo: “È innegabile che oggi Striscia è in un momento faticoso. Con 37 anni di storia è anche abbastanza normale, succede”.

Nel suo intevento aveva anche accennato al fatto degli ascolti che avrebbero un grosso divario con Rai 1 con un access prime che non trascinerebbe la prima serata. Ha anche aggiunto che in futuro potrebbe esserci qualche cambiamento, ma al momento è troppo presto per dirlo. E infatti ha concluso dando enorme fiducia ad Antonio Ricci.

Proprio Antonio Ricci, con una nota all’Ansa, ha dato la sua versione dei fatti su tutta la vicenda. E si è mostrato soprattutto molto sereno: “Sono tranquillissimo perché questi sono momenti vissuti di già. Striscia sta pian piano risalendo e tutti noi stiamo lavorando con la solita serietà. Controllando i dati di ascolto, al 99,9% Striscia è la trasmissione più vista della serata di Canale 5, superando i programmi che la seguono e che per di più non hanno come controprogrammazione il ‘fenomeno’ dei pacchi”.

Ricci ha poi concluso parlando del futuro di Mediaset: “Nel futuro, per rendere più attrattiva l’offerta, ci sarà da lavorare parecchio sulla qualità dei programmi in prime time, prima che la Rai si riorganizzi anche in quella fascia”.