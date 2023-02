NEWS

Andrea Sanna | 23 Febbraio 2023

GF Vip 7

La lite tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Ampio spazio in questa puntata del GF Vip 7 è dedicato ai malumori e continue incomprensioni tra i Donnalisi. Se Edoardo Donnamaria ha scoperto del confronto in sauna tra Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi, dopo aver discusso animatamente con quest’ultima. Anche a lei è stato rivelato qualcosa durante la diretta.

Antonella Fiordelisi ha infatti scoperto le parole che Edoardo Donnamaria le ha riservato a seguito di un’accesissima lite:

“Mi sono rotto il c***o di avere a che fare con una ragazzina. Ha sei anni. Quando lei ha qualcosa che non va con me è tutta una provocazione. Io se non fossi stato il fidanzato di Antonella qui dentro, sarei stato il suo acerrimo nemico. Non riesco a essere più me stesso qua dentro e ho il freno a mano. Sono arrivato a pensare che se dovesse uscire starei meglio, non peggio”.

"Non fossi stato il suo fidanzato, sarei stato il suo acerrimo nemico". #GFVIP pic.twitter.com/PZDTTLyNAC — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 23, 2023

Dunque Antonella Fiordelisi è venuta a conoscenza di queste dichiarazioni fatte da Edoardo Donnamaria e ci è rimasta molto male. Il tutto ha generato infatti una discussione in Mistery Room. Ai due era concesso un po’ di tranquillità lontani per salutarsi in caso di uscita di Antonella (poi in realtà è andata diversamente). Ma quel che doveva essere un saluto e confronto pacifico, come potete vedere, si è scatenato in una lite furiosa…

… non sta andando BENISSIMO questo possibile ultimo saluto… #GFVIP pic.twitter.com/Uu9WHfH8V9 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 23, 2023

Successivamente a prendere la parola da studio anche le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Le due non sono parse dello stesso avviso. La prima ha preso le difese di Antonella Fiordelisi, mentre la seconda ha avuto qualcosa da ridire alla vippona, oltre a fare qualche appunto a Edoardo Donnamaria.

Insomma sembra proprio che i Donnalisi non riescano più a ritrovarsi. Ora capiremo se con l’uscita di Antonino Spinalbese si riavvicineranno o meno. Seguiteci ancora per altre news sul GF Vip.