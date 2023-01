NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Gennaio 2023

La canzone di Shakira al centro dell’attenzione mediatica mondiale

In questi giorni non si parla altro che di Shakira. La cantante colombiana infatti come certamente tutti sapremo ha rilasciato la sua nuova canzone, in collaborazione con il produttore Bizarrap. In pochissime ore il brano però, oltre a scalare le classifiche di tutto il mondo, è finito al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Le frecciatine che l’artista ha lanciato al suo ex compagno Piqué e alla sua nuova compagna Clara Chia Marti. Come è noto solo pochi mesi fa la cantante e il suo ex marito hanno annunciato la fine della loro storia, che sarebbe terminata proprio per via dei tradimenti del calciatore.

Dopo mesi di silenzio adesso l’artista colombiana ha deciso di parlare attraverso la musica, e ha così lanciato, all’interno del suo nuovo brano, una serie di frecciatine a Piqué e alla Marti, tra cui: “Io valgo due 22enni, hai scambiato una Ferrari con una Twingo; hai scambiato un Rolex con un Casio”. Già nelle ultime ore il calciatore ha replicato a suo modo alle dichiarazioni della sua ex compagna, annunciando proprio il brand Casio come partnership del torneo Kings League, affermando: “La Kings League ha raggiunto un accordo con Casio, perché abbiamo tanti countdown e tanti orologi. Questo orologio è per la vita”. Secondo i più dunque Piqué avrebbe fatto un riferimento alla sua nuova relazione, lanciando a sua volta una stoccata alla cantante.

Adesso, come se non bastasse, a replicare alle frecciatine di Shakira è stato anche il brand Casio, che sui suoi social ha postato un filmato in cui si leggono i messaggi di affetto di decine di utenti, che hanno preso le parti dell’azienda. Il brand per di più ha aggiunto: “Ci sono arrivati un’infinità di messaggi, per questo vogliamo dirvi grazie di essere dei nostri”.

Ma non solo. A replicare alla cantante è stata anche Renault, che sempre sui social ha affermato: “Per ragazzi e ragazze come te. Alza il volume”.

La canzone di Shakira ha di certo creato non poco scalpore, e senza dubbio anche nei prossimi giorni si parlerà a lungo di questo chiacchierato brano.