Cosa accadrà nella terza puntata di Matrimonio a prima vista 13 secondo le anticipazioni? Vedremo le nozze dell’ultima coppia, l’inizio di una luna di miele e la conclusione della prima. Non mancheranno le sorprese.

Le anticipazioni della terza puntata di Matrimonio a prima vista 13

Nelle prime due puntate di Matrimonio a prima vista 13 abbiamo conosciuto i sei protagonisti dell’edizione e la formazione delle coppie. Abbiamo quindi visto i matrimoni delle prime due coppie. Passiamo quindi alle anticipazioni della terza puntata di Matrimonio a prima vista 13.

Vedremo prima di tutto il matrimonio della coppia formata da Anthony e Asia. E vi possiamo anticipare che rimarranno molto soddisfatti l’uno dell’altra. Scopriranno addirittura di avere conoscenze in comune e di essere molto affini. Rimarranno soffisfatti anche parenti e amici. I due poi scopriranno che andranno in viaggio di nozze a Capo Verde e vedremo a tal proposito l’inizio della loro luna di miele che partirà col piede giusto.

Per quanto riguarda Pietro e Chiara, inizieranno il loro viaggio di nozze a Lanzarote ritrovandosi in un paradiso da sogno. Qui avranno modo di raccontarsi e soprire i loro passati, fatti anche di eventi non proprio piacevoli. Ciò permetterà loro di avvicinarsi ancora di più. Ma per il momento non scatterà alcun bacio.

Concludiamo le anticipazioni della terza puntata di Matrimonio a prima vista 13 con Erik e Valentina che proseguiranno il loro viaggio di nozze in Marocco. Li avevamo lasciati con una discussione molto accesa. Quindi li ritroveremo a parlarsi e a chiedere l’intervento dell’esperto. Proprio lui, quindi, darà loro un compito da svolgere, cioè dirsi a vicenda 10 cose che amano l’uno dell’altra. Questa cosa permetterà loro di capirsi e nella notte avranno la loro prima intimità. Inoltre inizieranno anche a parlare della convivenza.

LEGGI ANCHE: Tina show a Uomini e donne con Gemma Galgani

Le coppie di Matrimonio a prima vista 13

Per l’edizione numero 13 di Matrimonio a prima vista, ritroviamo i tre esperti che ci hanno tenuto compagnia negli ultimi anni. E così c’è di nuovo Nada Loffredi, psicoterapeuta esperta in Sessuologia Clinica, che ha valutato i candidati sotto il profilo dell’affinità sessuale per instaurare la giusta alchimia di coppia.

Poi abbiamo il sociologo Mario Abis che quida le coppie nell’interpretazione dei loro rapporti a partire dal contesto sociale che li circonda. E infine c’è Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione, per porre i neo sposi davanti ai loro dubbi e alle difficoltà da superare per una relazione sana e duratura.

Ma chi sono le coppie di Matrimonio a prima vista 13? Gli esperti hanno scelto: Pietro De Luca e Chiara Maderna, Erik Ilardo e Valentina Pangallozzi, Anthony Giavarini e Asia Marchesi.

Quando va in onda la terza puntata del programma

Quando e dove vedere la terza puntata di Matrimonio a prima vista 13? La terza puntata andrà in onda in chiaro su Real Time alle 21.30 mercoledì 2 ottobre. Ma il nuovo episodio è già disponibile in esclusica su Discovery Plus sottoscrivendo un abbondamento.

Gli episodi possono essere visti in chiaro su Real Time e anche in replica in vari giorni della settimana. Inoltre dal giorno successivo la messa in onda e per una settimana sono disponibili in streaming sul sito di Discovery. Ogni mercoledì, inoltre, per gli abbonati è disponibile l’episodio successivo a quello in onda su Real Time.

Le puntate di Matrimonio a prima vista 13 sono in totale 9 e l’ultima sarà dedicata alla coppie un po’ di tempo dopo la scelta finale. Servirà a scoprire se hanno confermato la loro decisione e come stanno procedendo le cose tra loro.