Chi è Taylor Mega? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Conosciamo tutto quello che c’è da sapere sull’influencer Taylor Mega: l’età, la biografia, le origini, la sorella e i genitori. Ma ancora la storia d’amore con Tony Effe, L’Isola dei Famosi e dove seguirla su Instagram.

Chi è Taylor Mega

Nome e Cognome: Elisia Todesco (in arte Taylor Mega)

Data di nascita: 31 ottobre 1993

Luogo di Nascita: Carlino (Udine)

Età: 28 anni

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Peso: 55 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: modella e influencer

Fidanzato: Taylor attualmente è single

Figli: Taylor non ha figli

Tatuaggi: Taylor non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @taylor_mega

Taylor Mega età, origini e biografia

Ecco la biografia di Taylor Mega. L’influencer è nata il 31 ottobre del 1993. L’età dunque è di 28 anni. Nonostante il nome possa suggerire una provenienza americana o inglese, in realtà Taylor è italiana. C’è da dire che in realtà l’influencer si chiama Elisia Todesco.

L’altezza corrisponde a 1 metro e 73 centimetri, mentre il peso corrisponde a 55 kg.

Nata a Udine, in Friuli Venezia Giulia, la ragazza ha anche una sorella di nome Jade ed è molto legata ai suoi genitori.

Complici degli scatti molto sensuali, Taylor Mega ha fatto strage di cuori nel corso del tempo e un gossip lanciato in passato l’ha resa popolare.

Vita privata

A settembre 2018, come anticipato, è stato lanciato lo scoop secondo cui Taylor Mega avesse una relazione con Flavio Briatore. Nonostante la grande differenza d’età, tra i due sembra che sia intercorso un breve flirt estivo.

Oltre a Flavio Briatore, però, Taylor Mega ha anche avuto una frequentazione con l’artista trap Sferaebbasta. Al momento, però, la ragazza è single, dopo la relazione con Tony Effe, uno dei membri del gruppo Dark Polo Gang, dopo un periodo di pausa.

Dalla bellezza esplosiva e dal carattere forte e pungente, Taylor è stata protagonista anche di altre paparazzate che l’hanno vista prima protagonista con l’ex gieffina Erica Piamonte, per poi avere una breve infatuazione per Giorgia Caldarulo. Un triangolo amoroso che ha suscitato svariate polemiche. Poco dopo, poi, dopo un periodo da single, Taylor è tornata insieme a Tony, con il quale si è poi lasciata.

Taylor ha anche una linea di costumi da bagno, che ha attirato molto consenso nel pubblico femminile. Adora viaggiare e su Instagram mostra spesso parte della sua vita quotidiana e dei suoi viaggi in giro per il mondo.

Carriera

La carriera di Taylor Mega si divide tra il lavoro di modella e quello di influencer. La bionda, ex concorrente de L’Isola dei Famosi, è sempre sotto i riflettori per i numerosi scoop e gossip di cui è protagonista.

Star su Instagram, ha posato per i migliori brand e ha partecipato a vari reality come appunto l’Isola e il Grande Fratello 16.

Nel 2020, Taylor Mega ha posato senza veli per For Man. La campagna a cui ha lavorato è per combattere la violenza sulle donne. Lo slogan del calendario è infatti “nuda contro la violenza”.

Dopo un periodo lontana dal mondo della TV, Taylor è tornata a dedicarsi a dei progetti, come il libro.

Taylor Mega a L’Isola dei Famosi

Come detto prima Taylor Mega ha fatto parte del cast de L’Isola dei Famosi. Durante la prima settimana di Isola la Mega ha scatenato un vero e proprio caso intorno a sé. Ricorderemo infatti la battuta postata sui social prima della partenza per il reality “starò due-tre settimane massimo”.

L’espressione della naufraga non è particolarmente piaciuta alla Marcuzzi e agli altri concorrenti. Successivamente, nel corso di una chiacchierata con altri compagni d’avventura ha dichiarato di aver avuto in passato problemi di tossicodipendenza e di averli superati, per fortuna, alla grande. Cosa dichiarata poi anche in un altro reality, come vedremo in seguito, e sui social.

Il percorso di Taylor all’Isola in effetti è durato meno del previsto. La nomination, infatti, le è costata l’eliminazione. La Mega è stata costretta così ad abbandonare l‘Isola.

Grande Fratello 16

Reduce dall’esperienza dell’Isola dei Famosi, il 27 Maggio 2019 Taylor è entrata nella casa del Grande Fratello, dove ha sostituito un altro concorrente come Vladimir Luxuria (anche lei rimasta solo una settimana).

La sua presenza ha creato nuove dinamiche all’interno del reality e non sono mancati vari scontri, in particolare con Francesca De Andrè.

Già nelle settimane precedenti al suo ingresso i concorrenti avevano fatto degli apprezzamenti vari nei confronti dell’influencer, frasi che hanno irritato alcune gieffine.

Al GF Vip 5 ha fatto conoscenza di Erica Piamonte, con la quale ha avuto un breve flirt. Dopo un periodo di lontananza le due si sono riavvicinate e ora sono ottime amiche.

Dove seguire Taylor Mega: Instagram e social

È possibile seguire Taylor Mega mediante il suo profilo Instagram (@taylor_mega). L’influencer conta un numero elevato di seguaci, più di 2 milioni.

La bellissima modella è una delle influencer del momento. La notorietà al grande pubblico, tuttavia, è arrivata dopo una sua relazione d’amore. Nel suo profilo Instagram è possibile trovare tantissimi scatti tratti da shooting fotografici Non mancano anche dei video.

