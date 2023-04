NEWS

Andrea Sanna | 27 Aprile 2023

Taylor Swift

Flirt tra Taylor Swift e Fernando Alonso?

Si tratta di un pettegolezzo, almeno per ora, che sembra però incuriosire in tanti. Taylor Swift secondo molti avrebbe una relazione con Fernando Alonso. A riportare per prima la notizia è la pagina Instagram Deuxmoi, secondo cui la popstar internazionale e il campione di Formula 1 starebbero insieme.

L’indiscrezione si è diffusa a macchia d’olio e tanti siti spagnoli hanno confermato. Ad approfondire poi il rumor l’autorevole portale di gossip PageSix, che ha riguardo ha titolato: “Il pilota di F1 Fernando Alonso dà gas alle voci sulle uscite con Taylor Swift”.

Secondo quanto si apprende i due si starebbero frequentando da poco, circa una settimana. Ma questo è bastato per diffondere la notizia e portare i nomi delle due star in trend sui social. Il tutto anche grazie a un video di TikTok pubblicato da Fernando Alonso diventato virale. Gesto che ha dunque alimentato la relazione con Taylor Swift.

Nel piccolo video di 5 secondo postato lunedì, Fernando Alonso ha aggiunto la didascalia “Race week era”, in riferimento all’Eras Tour in cui è impegnata Taylor Swift. Oltretutto il pilota si vede seduto impegnato a controllare il suo smartphone. A fare da sottofondo al siparietto Karma, brano della discografia della cantante.

Altro gesto che si nota dal video è il momento in cui Fernando Alonso guarda verso la telecamera di chi riprende, fa un occhiolino e torna a giocare con il telefono. Sarà un altro indizio?

I fan di Taylor Swift e del pilota, intanto, non hanno potuto fare a meno di commentare il gesto social. Tanti i pensieri, tra chi sostiene che la scelta della canzone non è del tutto casuale, così come chi ha capito il riferimento all’artista. E c’è chi non ha potuto non pronunciare una celebre frase: “Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco”.

C’è anche chi dice che mai si sarebbe immaginato una cosa del genere. Insomma il web si sta davvero scatenando dopo questo gossip. Può esserci del vero, ma potrebbe anche essere che Taylor Swift e Fernando Alonso siano semplicemente amici e non ci sia nulla di più.

Così come è possibile che il gesto del pilota sia stato fatto solo per divertirsi con i fan e stuzzicare i gossip. O magari è una conferma? Al momento è davvero difficile a dirsi, anche perché entrambi cercano sempre di schivare i pettegolezzi.