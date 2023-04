NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Aprile 2023

Amici 22

Il fratello di Wax lancia una stoccata ad Amici 22

Senza dubbio uno dei protagonisti di Amici 22 è di certo Wax. In questi mesi però il giovane artista ha spesso diviso il web e solo negli ultimi giorni è finito al centro dell’attenzione mediatica. In casetta infatti in queste settimane ai cantanti stanno arrivando le pagelle della stampa, con tanto di voti e giudizi in merito alle loro esibizioni al Serale. Proprio Wax così ha ricevuto diverse critiche, ma le sue reazioni non sono state delle migliori. Più volte infatti l’allievo di Arisa ha letteralmente sbottato, andando su tutte le furie, al punto da chiedere anche un confronto telefonico con una giornalista. Solo pochissime ore fa, nel corso dell’ultimo daytime andato in onda, abbiamo visto l’ennesima reazione rabbiosa del cantante a una critica negativa, e la stessa Maria De Filippi è stata costretta a intervenire.

Nel mentre sui social a dire la sua è stato Bacio, che sembrerebbe aver lanciato una stoccata ad Amici 22. Come ormai tutti sappiamo anche il fratello di Wax lavora nel mondo della musica e ha da poco siglato un contratto con un’importante casa discografica. Già qualche tempo fa però il giovane artista aveva lanciato delle bordate al talent show, e in queste ore sembrerebbe essere tornato alla carica. Con una serie di storie pubblicate sul suo profilo, Bacio ha infatti affermato:

“Amici = gossip. Vera vita, vera musica”.

Attualmente non è chiaro a cosa o a chi si stesse riferendo Bacio, ma con ogni probabilità il cantante potrebbe aver voluto prendere le difese di suo fratello Wax dalle critiche ricevute ad Amici 22. Nel mentre il pubblico si chiede cosa accadrà nelle ultime puntate del Serale e se l’allievo di Arisa riuscirà ad accedere alla finale di questa edizione. Non resta che attendere però per scoprirlo.