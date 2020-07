1 Antonio Martello di Temptation Island 2020 sotto accusa: spunta una presunta amante

I colpi di scena per i protagonisti di Temptation Island 2020 sono ormai all’ordine del giorno. Antonio Martello per la precisione, è al centro di una polemica. Il napoletano è finito nuovamente sotto accusa, dopo l’affondo da parte dell’ex moglie Miriam. Questa volta ad attaccarlo è una presunta amante che, in un’intervista rilasciata a Donna Pop ha rivelato come il partenopeo svolgesse una doppia vita tra lei e la sua attuale fidanzata Annamaria Laino. Dichiarazioni forti quelle da parte della donna.

Attraverso il sito di gossip Mery, così si chiama la presunta amante, ha raccontato come ha conosciuto Antonio, svelando poi come quest’ultimo abbia tradito la sua fidanzata Annamaria con lei. Antonio e Mery, stando alle parole di quest’ultima, si sono conosciuti nel marzo del 2019 su Facebook, quando lui mandò la richiesta d’amicizia per poi contattarla. Una frequentazione che si è fatta via via più approfondita. Ma leggiamo le sue parole:

“Ci scambiammo i numeri. In quella stessa settimana che ci conoscemmo mi chiese di vederci a Sorrento, perché aveva il nonno che non stava bene e doveva andare a parlare in una clinica con un primario. Venne a da me verso le sette, dovevamo aspettare un amico di lui che ci accompagnasse alla clinica dove aveva appuntamento. Nel frattempo iniziammo a parlare a scambiarci baci e così via. Lui in quell’occasione si arrabbiò perché voleva andare oltre, ma io dissi no. Alle dieci dieci e mezza ci spostammo ad una pompa di benzina dove aspettammo questo suo amico. Andarono in questa clinica e lui tornò dopo quarantacinque minuti, ma il tragitto di ritorno per riaccompagnarmi fu in silenzio perché lui era arrabbiato con me per non essere andata oltre”.

Ha proseguito Mery nel lungo sfogo con protagonista Antonio Martello di Temptation Island 2020:

“Lui inizialmente sparì, ma dopo poco ricominciò a mandarmi messaggi dal numero da cui mi contattava. Riappariva per darmi il buongiorno, per chiedermi come stavo, ma inventava sempre scuse per non vederci. Una volta aveva perso il bancomat, una volta stava in guerra con l’ex moglie, una volta aveva perso il telefono, insomma, varie scuse. Dopo di ciò, il 31 dicembre 2019, mi mandò un messaggio di auguri e mi chiese dove mi trovavo, io gli dissi che stavo tornando a casa. A quel punto mi chiese se poteva passare a farmi gli auguri di buon anno e io dissi di sì, quindi arrivò, pranzammo insieme, passammo il tempo insieme a parlare e a baciarci, ma niente di più. Poi alle sei se ne andò”.

Stando a quanto si apprende da Donna Pop, però, la presunta amante di Antonio Martello, protagonista a Temptation Island, non si è fermata qui.