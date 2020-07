Dopo la partecipazione a Temptation Island 2020, oggi Antonio e Annamaria si sono lasciati? Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due, dal chi è la coppia, al percorso all’interno del reality.

Antonio e Annamaria: chi è la coppia di Temptation Island 2020

Giovedì 2 luglio parte ufficialmente Temptation Island 2020, e tutto inizia ad essere pronto per la nuova edizione dell’amatissimo reality, che anche quest’anno sarà condotto da Filippo Bisciglia. Tra le coppie che quest’anno si metteranno alla prova c’è anche quella formata da Antonio e Annamaria, che senza dubbio hanno già attirato l’attenzione del pubblico. I due sono insieme da diverso tempo e hanno rispettivamente 33 e 43 anni. La grande differenza d’età tuttavia non sembrerebbe aver spaventato la coppia, pur essendo numerosi i problemi quotidiani. Ad avere maggiori dubbi sul rapporto è proprio Antonio, che nel suo video di presentazione ammette di aver fatto qualche errore in passato. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Di due cose sono sicuro nella vita: che sono napoletano e che mi piacciono le donne. Il problema sono io, perché mi è capitato di fare dei piccoli errori. Io voglio andare a Temptation per dimostrare ad Annamaria che ho messo la testa a posto”.

A fare eco alle parole di Antonio è proprio Annamaria, che ammette di aver sempre perdonato le scappatelle del suo fidanzato per paura di rimanere da sola. Ecco le sue parole:

“Lo perdono sempre perché ho paura di rimanere da sola. Io voglio capire adesso se è davvero la persona adatta a me, non tanto per l’età, ma per l’immaturità che mi ha dimostrato fino ad ora”.

Ma cosa sarà accaduto tra Antonio e Annamaria a Temptation Island 2020? E soprattutto oggi i due si sono lasciati o sono ancora una coppia? Scopriamo di più a riguardo.

Antonio e Annamaria oggi: si sono lasciati? Il percorso a Temptation Island 2020

Nonostante Temptation Island 2020 non sia ancora iniziato, in molti si stanno chiedendo cosa sarà accaduto ad Antonio e Annamaria all’interno del reality. Ma soprattutto, i due oggi si sono lasciati o sono ancora una coppia?

Naturalmente al momento è ancora presto per capire cosa sarà successo nei due villaggi. Tuttavia dalle poche informazioni che abbiamo grazie al video di presentazione sembrerebbe che proprio Antonio sia intenzionato a fare ammenda dopo i tradimenti alla sua fidanzata. Il giovane partenopeo vuole infatti dimostrare ad Annamaria tutto il suo amore, mentre quest’ultima dal canto suo ha bisogno di capire se la relazione possa avere o meno un futuro.

Di certo il percorso di Antonio e Annamaria a Temptation Island 2020 non sarà semplice e senza dubbio ne vedremo delle belle. I due si saranno lasciati o invece stanno ancora insieme?

Nel corso della prima puntata si sono accentuate le tensioni tra Antonio e la sua compagna, e di certo ne vedremo delle belle.

Le coppie di Temptation Island 2020

Ecco tutte le coppie che hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2020, di cui due formate da Vip. Vediamo di chi si tratta:

