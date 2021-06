1 Le anticipazioni di Temptation Island 2021

Mercoledì 30 giugno parte Temptation Island 2021, e tutto è già pronto per la prima puntata del reality di Canale 5. Anche quest’anno alla conduzione del programma c’è Filippo Bisciglia, che guiderà i protagonisti attraverso un viaggio nei sentimenti. Nel mentre abbiamo già fatto la conoscenza delle sei coppie in gara, dei tentatori e delle tentatrici, e di certo ne vedremo delle belle. Attualmente le registrazioni della nuova edizione sono ancora in corso, e salvo qualche piccole intoppo (come la tromba d’aria che si è abbattuta sul villaggio la scorsa settimana), tutto procede a meraviglia. Adesso però giungono le prime anticipazioni su quello che vedremo, e naturalmente non mancheranno colpi di scena. Stando a quanto riporta MondoTv24 infatti pare che una coppia abbia già lasciato il programma! Come riporta il sito, un fidanzato avrebbe scavalcato le barriere per ricongiungersi alla sua fidanzata. Tuttavia però al momento non è ben chiaro chi siano i personaggi interessati nella vicenda. Questo quanto si legge in merito:

“Già si parla di pesanti scatti di nervosismo da parte di alcuni concorrenti e di una coppia che avrebbe già abbandonato il villaggio perché uno dei fidanzati in preda alla gelosia e memore dell’“impresa” di Ciro Petrone avrebbe scavalcato le barriere di separazione per ricongiungersi alla fidanzata. Su chi sia stato l’artefice di cotanta impresa non ci è dato saperlo”.

Ma non solo. Pare anche che uno dei fidanzati di Temptation Island 2021 stia facendo discutere per via dei comportamenti. Ecco cosa ci svela sempre MondoTv24:

“Intanto è dell’ultima ora la notizia di un fidanzato che “sta facendo il degrado”. Al momento non sappiamo se intendere che sia uscito di testa e abbia messo a soqquadro il villaggio, oppure che per “degrado” si intenda stia frequentando piacevolmente le corteggiatrici”.

Cosa accadrà dunque e chi sarà la coppia che ha già lasciato Temptation Island 2021? In attesa di scoprirlo, leggiamo anche le parole di Filippo Bisciglia, che qualche giorno fa ha svelato alcune anticipazioni.