Finalmente manca sempre meno alla nuova edizione di Temptation Island 2021. Nonostante in questi giorni ci sia stato qualche intoppo a causa di una tromba d’aria che si è abbattuta sul villaggio dell’Is Morus Relais, in Sardegna, tutto procede a gonfie vele.

Il settimanale Chi nel nuovo numero ha svelato in anteprima chi sono i tentatori e tentatrici di quest’anno, chiamati come al solito a svolgere il lavoro di sedurre fidanzate e fidanzati. Il loro compito non è di certo semplice e alcune volte ha portato a dinamiche molto particolari all’interno del reality. Intanto, come dicevamo, la rivista ha mostrato le foto ufficiali dei protagonisti. E tra loro, come raccolto da Isa & Chia, spiccano modelli, neo laureati, personal trainer e non solo. Questi sono i tentatori…

Tra questi sembra riconoscere ad esempio Luciano Punzo, che abbiamo già visto a Pechino Express in coppia con Gennaro Lillio. Dietro di lui il ragazzo che si vede, a primo impatto, sembrerebbe L’Alchimista di Uomini e Donne, conosciuto anche come Davide Basolo, questo anche per il rumor emerso nelle scorse settimane lanciato da Amedeo Venza. Oltre ai tentatori, sono state mostrate anche le tentatrici. Ecco la foto di gruppo…

Questi dunque tentatori e tentatrici della nuova edizione di Temptation Island 2021, che prenderà il via il 30 giugno 2021. Che ne pensate?

Se non sappiamo ancora i loro nomi, conosciamo invece chi sono le coppie: Claudia e Ste; poi Valentina e Tommaso; tra gli altri Manuela e Stefano; Jessica e Alessandro. A seguire troviamo anche Natascia e Alessio e infine Floriana e Federico. Sempre il settimanale Chi oltre a svelare i protagonisti che daranno filo da torcere a fidanzati e fidanzate, ha intervistato Filippo Bisciglia.