Chi è Isabella Recalcati di Temptation Island 2023? Instagram

Nicolò Figini | 30 Luglio 2023

Chi è

Lunedì 26 giugno 2023 ha avuto inizio la nuova edizione di Temptation Island e abbiamo imparato a conoscere i concorrenti che terranno compagnia al pubblico per qualche settimana. Tra le coppie di Temptation Island 2023 troviamo anche Isabella Recalcati e il fidanzato Manuel Marascio. Scopriamo tutti i dettagli sulla fidanzata.

Chi è Isabella Recalcati

Nome e Cognome: Isabella Recalcati

Data di nascita: Isabella è del 1997

Luogo di nascita: Isabella è di Milano

Età: Isabella ha 26 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: organizzatrice di eventi

Figli: Isabella non ha figli

Tatuaggi: Isabella non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @isabellarecalcati

Isabella Recalcati età e biografia

Chi è Isabella Recalcati di Temptation Island 2023? Isabella nasce a Milano nel 1997, ma la sua data di nascita precisa non la conosciamo ancora. Non sappiamo nemmeno la sua altezza o il suo peso. La sua età è di 26 anni.

Per quanto riguarda la famiglia, come chi sono il padre e la madre, non abbiamo informazioni ad oggi. Ha una laurea in Relazioni Pubbliche e Comunicazione di Impresa.

Ora passiamo al suo lavoro e alla vita privata…

Vita privata

Della vita privata di Isabella Recalcati sappiamo molto poco. Siamo a conoscenza che la storia con Manuel dura da tre anni e mezzo.

Il principale problema tra loro sarebbe la differenza di background.

Nel corso della prima puntata, infatti, Manu ha affermato di sentirsi giudicato da lei per quanto riguarda il lavoro e il luogo da cui proviene.

Dove seguire Isabella Recalcati di Temptation Island: Instagram e social

Dove possiamo seguire Isabella Recalcati di Temptation Island sui social? Sappiamo che ha una pagina Facebook con poche informazioni disponibili.

Possiede anche un account Instagram che, però, fino alla fine del programma rimarrà chiuso al pubblico. In questo non ci saranno spoiler che rovineranno la visione al pubblico.

Su Internet si può trovare facilmente il suo profilo LinkedIn.

Passiamo alla sua carriera e al lavoro…

Carriera e lavoro

Che lavoro fa Isabella Recalcati di Temptation Island 2023? A quanto pare la concorrente lavora come organizzatrice di eventi per un’agenzia.

In passato si è occupata delle attività di accoglienza di una azienda e successivamente, fino a gennaio 2023, è stata Junior Product Manager per una società di Sesto San Giovanni.

Quella di Temptation Island è la sua prima esperienza televisiva. Stando ad alcune indiscrezioni del web, vorrebbe che questo fosse un trampolino di lancio per la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Passiamo, adesso, a chi ha chiamato Temptation Island tra Isabella e Manu…

Isabella Recalcati a Temptation Island 2023

Isabella Recalcati partecipa a Temptation Island 2023 a partire dal 26 giugno 2023 insieme al fidanzato Manu. A chiamare il programma è il ragazzo, il quale si dice molto innamorato della compagna.

Tuttavia Isabella si lamenta di diverse cose e spiega all’interno del video di presentazione presente anche su Witty:

“Il mio lamentarmi non deriva solo dal nostro mondo diverso o comunque da modi di vivere differenti. Deriva proprio dalla sua persona, dai suoi atteggiamenti. Se non fossi innamorata di Manu nulla mi terrebbe legata a lui, perché ci sono tante cose che non vanno”.

Dove si trova il villaggio di Temptation Island e quando è stato girato nel 2023? La location è quella dell’Is Morus Relais e le registrazioni sono avvenute nelle prime settimane di giugno.

Qualcuno si può anche chiedere quanto dura una puntata di Temptation Island 2023 e la risposta è dalle 21:30 all’una del mattino.

Le coppie di Temptation Island 2023

Le coppie di Temptation Island 2023 sono in tutto sette:

Il conduttore, ancora una volta, è Filippo Bisciglia. Tra i tentatori, invece, troviamo anche due ex volti di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Davide Schiavon e Andrea Della Cioppa.

Passiamo, ora, al percorso…

Il percorso di Isabella Recalcati a Temptation Island 2023

Il percorso di Isabella Recalcati a Temptation Island 2023 ha inizio il 26 giugno insieme al fidanzato Manu. Vedremo come andrà avanti il loro cammino.

1° puntata: Isabella rimane delusa dal comportamento e alcuni sfoghi del fidanzato. Per tale ragione chiede subito il falò di confronto immediato ma non sappiamo ancora se l’altro accetterà:

“Se pensassi solo ai soldi o a volere quello che dice lui non stavamo insieme tutto questo tempo. Forse sbaglio i modi ma io cerco di spronarlo. Se lui però questo non lo capisce non ha senso stare qui”.

2° puntata: Usciti insieme dal programma, come andranno le cose tra loro? Lo scopriremo durante l’ultima puntata.