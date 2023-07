NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Luglio 2023

La reazione di Francesca Michielin

Senza dubbio due delle artiste più amate del momento sono Francesca Michielin e Annalisa. Come sappiamo la prima lo scorso anno ha festeggiato i suoi primi 10 anni di carriera, e pochi mesi fa ha festeggiato rilasciando il suo nuovo album, Cani Sciolti, e partendo per un lungo tour teatrale, che ha registrato un sold out dietro l’altro. Come se non bastasse Francesca si sta dedicando alle registrazioni della nuova edizione di X Factor, di cui sarà nuovamente conduttrice, e si prepara alla partenza del tour estivo, che la porterà in giro in tutta Italia. Annalisa intanto si gode i successi professionali degli ultimi mesi, e solo qualche giorno fa ha sposato il suo compagno Francesco Muglia. Nel frattempo oggi è stato annunciato che le due artiste saranno nel cast della seconda edizione del concerto benefico Una Nessuna Centomila, che si terrà a settembre all’Arena di Verona.

Mentre attendiamo di capire come le due artiste ci stupiranno, poco fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Alcuni fan hanno infatti iniziato a mettere Francesca Michielin e Annalisa l’una contro l’altra, con dei tweet al veleno. A quel punto sui social è arrivata la reazione della cantante di Vulcano, che ha così invitato i fandom a piantarla con questa guerra. Queste le dichiarazioni della Michielin in merito:

“Io e la bellissima che ridiamo quando leggiamo i nostri fandom scrivere cattiverie di una contro l’altra. Se vogliamo distruggere il patriarcato dobbiamo iniziare a supportare le artiste, non a metterle contro. Contiamo su di voi, okay?”.

io e la bellissima che ridiamo quando leggiamo i nostri fandom scrivere cattiverie di una contro l’altra 🥶

se vogliamo distruggere il patriarcato dobbiamo iniziare a supportare le artiste, non a metterle contro.

contiamo su di voi 😈 okay? 🖤 — Francesca Michielin⚡️ (@francescacheeks) July 3, 2023

Pare dunque che Francesca Michielin e Annalisa, nonostante le malelingue del web, siano in ottimi rapporti e che si stiano supportando e sostenendo a vicenda. Ma come ci stupiranno le due cantanti nelle settimane a venire? Non resta che attendere per scoprirlo.