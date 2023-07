NEWS

Nicolò Figini | 3 Luglio 2023

Temptation Island

Gabriela ferma i filmati a Temptation Island 2023

Questa sera a Temptation Island 2023 abbiamo visto il falò di confronto anticipato tra Isabella e Manu, i quali hanno deciso di lasciare insieme il programma. In seguito Perla si è sfogata molto duramente contro delle parole pronunciate dal fidanzato Mirko. In seguito è stato il turno di Gabriela.

La ragazza ha visto dei video di Giuseppe che parlava della tentatrice di Napoli con la quale ha più legato. Le ha detto di sperare di stare lì nel reality il più a lungo possibile perché ci sta molto bene. In seguito, durante il falò con tutte le concorrenti donne, però, Gabriela non è riuscita nemmeno a finire i filmati. Ha però chiesto a Vittoria di guardarli per lei.

Al loro interno vediamo Giuseppe e la tentatrice di Temptation Island 2023 mentre si corteggiano. Nel frattempo le lacrime scendo sul volto della fidanzata, anche se sul momento non ha idea di quello che sta succedendo tra i due. Qui sotto potete vedere il video in questione e Gabriela affermare:

“No, Filippo, io non ce la faccio. Vorrei farmi raccontare da Vittoria”.

L’intesa tra Giuseppe e Roberta è così forte che Gabriela decide di non guardare più i video! #TemptationIsland pic.twitter.com/T5tRqSEvEt — Temptation Island (@TemptationITA) July 3, 2023

Non appena sa che cosa è accaduto, Gabriela afferma di volere il falò di confronto. Filippo Bisciglia, però, le consiglia di penarci bene ma lei scoppia quasi in lacrime affermando di non sopportare più la situazione: “Non mi va che si faccia la storia d’amore qui dentro. Sto scappando dalla realtà come ho fatto sempre“.

Vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore.