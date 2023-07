Crisi o non crisi? Non lo sappiamo più! Belen e Stefano avvistati insieme su un’auto d’epoca (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 13 Luglio 2023

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme a bordo di un’auto d’epoca: smentita la crisi?

Un giorno sono in crisi, il giorno dopo non lo sono più. Un giorno tolgono la foto insieme, poi ne pubblicano un’altra, poi sparisce la fede dal dito di entrambi. Insomma, ogni 3×2 Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno parlare di loro e soprattutto della loro storia sentimentale. Non a caso hanno sempre destato molta curiostà da quando si sono messi insieme la prima volta, con lui che avrebbe lasciato la cantante Emma Marrone per la showgirl argentina. E poi il figlio, il matrimonio, la separazione, altre relazioni fino al loro ritorno insieme.

Proprio ultimamente si era parlato di loro perché De Martino si era presentato all’evento dei palinsesti Rai senza la fede al dito. Poi dai social era sparito uno dei selfie pubblicati, uno scatto molto buffo e carino della coppia. Successivamente anche la Rodriguez si era mostrata in video senza la fede al dito. Cosa sta succedendo quindi?

Adesso c’è un’altra novità che riguarda Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In pratica il conduttore ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una foto in cui è a bordo di un’auto d’epoca e al suo fianco c’è una donna. Ad essere seduta accanto a De Martino sembra esserci proprio la Rodriguez. Quindi crisi già passata? O non c’è mai stata? Il mistero si infittisce.

E per chi fosse interessato non al gossip, ma proprio all’auto d’epoca, si tratta di una Fiat 600 Jolly color azzurro mare. È un’automobile degli anni Cinquanta-Sessanta e il modello nacque per volontà di Gianni Agnelli che voleva un’auto piccola facilmente trasportabile a bordo della sua barca. Questi modelli venivano anche chiamati “spiaggine” e oggi hanno un grande valore. Nel mondo ne esistono ancora poche centinaia di esemplari e una di queste nel 2016 è stata venduta a 108 milioni di euro.