NEWS

Nicolò Figini | 19 Giugno 2023

Temptation Island

La settima coppia di Temptation Island 2023

Anche durante le pause pubblicitarie de L’Isola dei Famosi 2023 continuano a venire rivelate le coppie che andranno a formare il cast di Temptation Island 2023. La nuova edizione avrà inizio il 26 giugno 2023 e per adesso abbiamo conosciuto Gabriella e Giuseppe, Alessia e Davide, Daniele e Vittoria, Manu e Isabella, Francesca e Manuel, per concludere con Ale e Federico.

In questo caso la ragazza ha affermato di avere 31 anni e di stare insieme al fidanzato da tre anni. I due convivono ma pare che lui non si voglia impegnare:

Sono Alessia, ho 31 anni e vengo da Trieste. Sono fidanzata e convivo con Federico da tre anni. Ho scritto io a questo programma perché sono stanca del mio fidanzato. Vorrei maggiori certezze. Ho 31 anni, vorrei un matrimonio, una famiglia, ma Federico non mi dà nessuna stabilità”.

Come possiamo vedere anche dal video qui sotto, inoltre, abbiamo conosciuto la settima coppia di Temptation Island 2023. Loro si chiamano Mirko e Perla, stanno insieme da cinque anni e hanno qualche problema. La ragazza, infatti afferma:

“Ho scritto io al programma perché per amor suo mi sono trasferita a Rieti da Salerno. Nonostante i miei sacrifici, avendo rinunciato al lavoro, alla famiglia e agli amici, lui non mi rende felice. Da due anni è diventata una persona apatica e che non dà stimoli alla relazione”.

Mirko e Perla sono la settima ed ultima coppia di #TemptationIsland 🔥 pic.twitter.com/jitZJv1vPx — AMICI NEWS (@amicii_news) June 19, 2023

Mirko, a questo punto, afferma che ha provato a starle vicino per non farle sentire la mancanza delle proprie abitudini e dei propri affetti. Tuttavia, afferma lui: “Il problema è che vedo un muro, come se qualsiasi cosa non è mai quella giusta“. Vedremo come se la caveranno nel corso del reality. Seguiteci per tante altre news.