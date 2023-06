Temptation Island, Ale e Federico la sesta coppia: lei piange già nel video di presentazione

NEWS

Debora Parigi | 19 Giugno 2023

Temptation Island

La sesta coppia di Temptation Island 2023

Lunedì 26 giugno inizia Temptation Island 2023 e piano piano il programma sta mostrando le coppie che parteciperanno attraverso alcuni brevi video di presentazione. Ne abbiamo conosciute già cinque e durante la finale dell’Isola dei famosi ci è stata fatta vedere per la prima volta la sesta coppia. I loro nomi sono Ale e Federico.

Già dalle loro prime parole capiamo che hanno progetti di vita completamente diversi. Lei ha infatti detto: “Sono Alessia, ho 31 anni e vengo da Trieste. Sono fidanzata e convivo con Federico da tre anni. Ho scritto io a questo programma perché sono stanca del mio fidanzato. Vorrei maggiori certezze. Ho 31 anni, vorrei un matrimonio, una famiglia, ma Federico non mi dà nessuna stabilità”.

E infatti Federico ha idee totalmente diverse. Lui ha detto: “Sostanzialmente, il problema è che la mia visione del futuro è completamente diversa dalla sua”. Sono completamente diversi, lei appunto vuole sposarsi e lui no. Per questo Alessia dice che quella di Temptation Island è la loro ultima occasione. Per lei o si sposano o si lasciano. Lui invece non riesce a immaginare una cosa del genere.

Le altre cinque coppie precendentemente presentate sono invece Gabriella e Giuseppe, Alessia e Davide, Daniele e Vittoria, Manu e Isabella e per concludere Francesca e Manuel.

Non vediamo l’ora di scoprire come saranno i percorsi di queste coppie. Potete rimanere aggiornati sul sito di Witty TV.