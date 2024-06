Ieri sera è partita su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island, che ha già appassionato tutto il pubblico. Non tutti sanno però che una delle tentatrici di quest’anno, Mara, è l’ex fidanzata di Andrea Zelletta.

Il retroscena sulla tentatrice di Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island è finalmente partita. Ieri sera infatti su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del reality show e fin dai primi minuti non sono mancati i colpi di scena. Nel corso della serata infatti abbiamo fatto la conoscenza delle coppie del programma e abbiamo scoperto come è iniziato il viaggio nei sentimenti di alcuni dei protagonisti. Senza dubbio ad attirare l’attenzione del web sono stati in particolare Alessia e Lino, che potrebbero a breve già lasciare la trasmissione. La giovane donna ha infatti chiesto per ben due volte il falò di confronto anticipato al suo compagno, che inizialmente ha rifiutato di incontrarla.

In attesa di scoprire cosa accadrà nel corso della seconda puntata, in onda giovedì 4 luglio, in queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata una delle tentatrici. Parliamo di Mara, che ha anche già incuriosito alcuni del fidanzati. Ma andiamo a scoprire perché si sta parlando della single.

Come ha riportato Deianira Marzano sui social, che ha ricevuto una segnalazione da una fan, la tentatrice di Temptation Island è l’ex fidanzata di Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne ed ex Vippone del Grande Fratello Vip 5. L’esperta di gossip ha anche pubblicato alcuni scatti di Mara insieme ad Andrea, quando ancora erano una coppia.

Il pubblico nel mentre attende con ansia di scoprire cosa accadrà nel corso delle prossime puntate e come evolverà il viaggio nei sentimenti delle coppie. Appuntamento dunque a giovedì 4 luglio, come sempre su Canale 5 alle 21.20 circa.