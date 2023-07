NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Luglio 2023

Temptation Island

Dopo che il suo fidanzato ha rifiutato il falò a Temptation Island, Ale chiede di non far vedere più suoi video a Federico: la reazione

Cosa sta accadendo tra Ale e Federico a Temptation Island

Due dei protagonisti della nuova edizione di Temptation Island sono Ale e Federico. La coppia è insieme da tre anni, tuttavia da qualche tempo le cose sembrerebbero aver smesso di funzionare. Proprio Federico infatti ha più volte ribadito di essere confuso e di non essere probabilmente più innamorato di Ale. Quest’ultima nel mentre, dopo aver visto svariati video del suo compagno, si è avvicinata al single Lollo e a sorpresa nel corso della terza puntata tra i due è scattato il bacio. Poco dopo, come se non bastasse, Ale ha deciso di chiedere un falò di confronto anticipato al suo fidanzato e a quel punto è accaduto l’impensabile.

Federico ha infatti deciso di non presentarsi al faccia a faccia, essendosi nel mentre infatuato della tentatrice Carmen. Ma non è tutto. Federico ha infatti affermato di voler portare a termine il suo percorso e ha invitato la sua compagna a viversi al meglio questa esperienza.

Stasera così, nel corso della quarta puntata di Temptation Island, ci sono stati dei nuovi sviluppi. Ale infatti ha chiesto alla produzione di non far vedere più suoi video a Federico e così Filippo Bisciglia si è recato nel villaggio dei fidanzati. Il conduttore ha dunque comunicato al ragazzo la scelta della sua fidanzata e Federico non ha potuto fare a meno di accettare la decisione.

Ma come proseguirà il viaggio nei sentimenti della coppia? Non resta che attendere per scoprirlo.