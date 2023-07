Chi è Alessia Ligotti di Temptation Island 2023? Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 17 Luglio 2023

Alessia Ligotti, detta Ale a Temptation Island 2023, prende parte al reality con il fidanzato Federico a partire dal 26 giugno. Per adesso non sappiamo quale sarà il loro destino, ma hanno già conquistato il pubblico a casa. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Per ora, quindi, scopriamo tutte le informazioni necessarie per conoscere la concorrente.

Chi è Alessia Ligotti

Nome e Cognome: Alessia

Soprannome: Ale

Data di nascita: Ale è del 1992

Luogo di Nascita: Trieste

Età: Ale ha 31 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: receptionist

Figli: non ha figli

Tatuaggi: Ale non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: informazione non disponibile

Alessia Ligotti età e biografia

Chi è Alessia Ligotti, detta Ale a Temptation Island 2023? La concorrente nasce a Trieste nel 1992. La data di nascita precisa non la conosciamo ma la sua età è di 31 anni.

Nessuna informazione nota su peso e altezza. Non sappiamo nemmeno chi siano i genitori o se abbia fratelli o sorelle.

Oggi vive con il fidanzato Federico.

Passiamo al lavoro che fa e alla sua vita privata…

Vita privata

Della vita privata di Ale di Temptation Island 2023 sappiamo che sta insieme a Federico da tre anni e convivono dal 2021.

Alessia Ligotti vorrebbe sposarsi e mettere su famiglia, ma il compagno non è convinto della fidanzata.

Hanno visioni della vita opposte. Vedremo se riusciranno a superare le loro differenze.

Dove seguire Ale di Temptation Island: Instagram e social

Dove seguire Ale di Temptation Island 2023 sui social?

Al momento non abbiamo individuato ancora il suo profilo Instagram o la pagina di Facebook.

Vi terremo aggiornati.

Alessia Ligotti a Temptation Island 2023

Alessia Ligotti è stata colei che ha scritto a Temptation Island 2023 perché vorrebbe sposarsi a tutti i costi, mentre il compagno non lo vuole:

“Ho scritto io a questo programma perché sono stanca del mio fidanzato. Vorrei maggiori certezze. Ho 31 anni, vorrei un matrimonio, una famiglia, ma Federico non mi dà nessuna stabilità”.

Secondo Alessia Temptation Island è la loro ultima occasione: “Questa è la nostra ultima occasione, o ci sposiamo o ci lasciamo”. Lui però non riesce a immaginare la possibilità di una fine della loro storia.

Dove si trova il villaggio di Temptation Island e quando è stato girato nel 2023? La location è quella dell’Is Morus Relais e le registrazioni sono avvenute nelle prime settimane di giugno.

Qualcuno si può anche chiedere quanto dura una puntata di Temptation Island 2023 e la risposta è dalle 21:30 all’una del mattino.

Le coppie di Temptation Island 2023

Pr quanto riguarda le coppie di Temptation Island 2023 troviamo:

Il conduttore, ancora una volta, è Filippo Bisciglia. Tra i tentatori, invece, troviamo anche due ex volti di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Davide Schiavon e Andrea Della Cioppa.

Il percorso di Ale a Temptation Island 2023

Alessia Ligotti comincia il suo percorso a Temptation Island 2023 con il fidanzato Federico il 26 giugno. Ad oggi non possiamo ancora dire come andranno le cose tra loro. Bisognerà aspettare il falò di confronto.

1° puntata: Federico ritenga la sua fidanzata troppo servizievole aggiungendo che non è sicuro di provare per lei quello che lei prova per lui. Anche l’intimità per lui non è più come agli inizi.

Ale quando ha visto il video dei suo fidanzato che diceva queste parole ha chiesto subito a Filippo cosa lui sia venuto a fare nel programma se chiaramente non è innamorato di lei.

2° puntata: Federico è fermo sulla sua decisione. A oggi non è innamorato di Ale. Poi ha visto la sua fidanzata godersi i giorni all’Is Morus Relais in compagnia del single Lollo. I due hanno dormito insieme in giardino. Sentendosi in colpa per questo si è sfogata poi con Vittoria.

3° puntata: Alessia e Federico sono sempre più distanti. Lei si è persino baciata con il tentatore Lollo. Lui è presissimo dalla single Carmen. Federico ha anche rifiutato il falò immediato, chiedendo ad Ale di proseguire fino alla fine e di essere interessato a una delle tentatrici.

4° puntata: IN AGGIORNAMENTO