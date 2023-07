NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Luglio 2023

Temptation Island

Prosegue il percorso di Manuel e Francesca a Temptation Island

Non mancano le emozioni questa sera a Temptation Island. La quarta puntata del reality show è infatti iniziata col secondo falò di confronto tra Giuseppe e Gabriela, che dopo un nuovo faccia a faccia hanno deciso di lasciare il programma insieme. A quel punto abbiamo scoperto come sta proseguendo il viaggio nei sentimenti delle altre coppie, e ad attirare l’attenzione del pubblico sono stati Manuel e Francesca. Come è noto, i due stanno insieme da due anni e mezzo, tuttavia lui nel corso del tempo ha lasciato per ben 5 volte la sua compagna. Giunta nel villaggio delle fidanzate, Francesca è venuta così a scoprire i tradimenti di Manuel, e a quel punto ha iniziato a porsi domande sul suo rapporto.

Dopo aver visto diversi video del suo fidanzato però, la Sorrentino ha deciso di concedersi qualche ora di svago e ha così trascorso una giornata col single Alberto, col quale è nata una certa sintonia. Manuel nel mentre ha visto ha visto i video dell’esterna, e non sembrerebbe essere rimasto contento dell’accaduto. Ma non è finita qui.

Francesca decide di portare il single Alberto fuori dal villaggio e Manuel viene chiamato nel pinnettu… #TemptationIsland pic.twitter.com/wKvA7HDXu0 — Temptation Island (@TemptationITA) July 17, 2023

Nel corso di una festa nel villaggio di Temptation Island, proprio Manuel è stato chiamato nel pinnettu, dove ha visto un nuovo video della sua fidanzata. Francesca infatti ha ricevuto una sorpresa da Alberto, e i due si sono avvicinati ancora di più.

L’atmosfera di festa viene interrotta all’improvviso da una chiamata per Manuel nel pinnettu totalmente inaspettata… #TemptationIsland pic.twitter.com/NVkH7jAkIi — Temptation Island (@TemptationITA) July 17, 2023

Ma cosa accadrà dunque nelle prossime settimane e come proseguirà il loro viaggio nei sentimenti? Non resta che attendere per scoprirlo.