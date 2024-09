Alfred di Temptation Island, fidanzato di Anna, si è sfogato con la single Sofia ed è scoppiato in lacrime

Alfred, fidanzato di Anna, ha avuto un momento di crisi a Temptation Island, che ha condiviso con la single Sofia: il giovane si è sfogato con lei ed è scoppiato in lacrime.

Alfred di Temptation Island piange disperato tra le braccia della single Sofia

Un’altra coppia di Temptation Island decisamente discussa è quella formata da Anna ed Alfred. Una volta divisi nei due villaggi, il fidanzato non ha perso tempo e ha subito instaurato un certo feeling con la single Sofia.

Tra i due ci sono stati numerosi avvicinamenti fisici e sono arrivati a fare anche discorsi piuttosto spinti. Ma nel corso della terza puntata di Temptation Island, si è verificato altro tra i due, una connessione più intima.

Mentre si trovavano insieme sulla spiaggia, infatti, Alfred è entrato in crisi e si è confidato con Sofia. Questo confronto è sfociato poi in un pianto quasi disperato da parte del giovane, ma le riflessioni del fidanzato non riguardavano Anna.

Alfred ha infatti parlato con la tentatrice della sua famiglia, di come un tempo fossero tutti uniti e poi ad un certo punto questo legame si sia un po’ sgretolato.

“Ho sentito quando eravamo uniti e adesso ho sentito che è tutto sparito, tutto è andato. È difficile, è tutto difficile. Ca**o, non ce la faccio! […] Ho voluto sempre una famiglia unita. Ma perché sto piangendo?“

Ha dichiarato Alfred, lasciandosi andare in un pianto sconsolato tra le braccia di Sofia, la quale ha provato a confortare il ragazzo.

“Io mi ritrovavo a otto anni a vedere i miei che litigavano e c’era mio fratello che… che poi adesso mio fratello non c’è più! Io e mio fratello ci siamo separati, abbiamo litigato perché io facevo il cog****e.”

A quel punto, Sofia ha cercato di ridimensionare un attimo la situazione, ricordando ad Alfred che suo fratello, in realtà, si era semplicemente spostato a Zurigo e che quindi avrebbe potuto vederlo senza problemi per chiarire.

Inoltre ha cercato di sollevarlo dalle responsabilità che si stava addossando, dal momento che la separazione dei suoi non poteva essere di certo colpa sua. E piano piano Alfred si è calmato.