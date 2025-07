Prima di incontrare Valentina al falò di confronto di Temptation Island, Antonio, che ha capito di voler stare con lei, ha deciso di farle uno scherzo, facendo credere si essersi innamorato della single Marta.

Temptation Island, lo scherzo di Antonio a Valentina

Antonio è pronto. Dopo giorni intensi, di dubbi e riflessioni a Temptation Island, ha deciso di affrontare il falò di confronto con Valentina. Ma prima, ha avuto bisogno di confidarsi con qualcuno. Seduto accanto a Rosario, si è aperto con sincerità, rivelandogli di sentire la mancanza della fidanzata e di aver capito di amarla profondamente e di voler stare con lei.

Le sue parole sembrano cariche consapevolezza. Antonio ha dichiarato di aver capito l’importanza del legame con la ragazza. Ma, prima di correre tra le sue braccia (sempre che lei lo accolga), Antonio ha deciso di farle uno scherzo. Un gesto forse immaturo, sicuramente discutibile, che lui stesso ha giustificato dicendo di volerlo fare dopo tutto quello che lei gli avrebbe fatto passare durante quell’esperienza.

Così Valentina è stata convocata nel capanno per guardare un nuovo filmato, ovviamente architettato dal protagonista. Seduta, con il cuore già provato da giorni di incertezze, ha assistito a qualcosa di inaspettato. Il video mostra Antonio mentre parla con Rosario. In quelle immagini, si vede lui che, apparentemente serio, chiede un parere sull’interesse della single Marta, ammettendo di essersi accorto di provare qualcosa per lei.

Poi l’affondo: “È giusto che finisca la storia con lei. Sono un paio di giorni che non la penso più. Io mi sto innamorando“.

Valentina è rimasta impietrita in un primo momento e poi è scoppiata in un pianto incontenibile, delusa, ferita. Uscita dal capanno ha dichiarato che per lei era arrivato il momento di andarsene e così ha richiesto il falò di confronto. Solo sulla spiaggia insieme ad Antonio scoprirà la verità e deciderà il da farsi.