Chi ha suggerito a Gaia cosa dire a Temptation Island? Il web ha tirato in ballo un autore, ma la verità è un’altra!

Un video mostrato ieri a Luca a Temptation Island ha destato sospetti sul web, quando si è sentito qualcuno suggerire a Gaia: “Usciresti con me?”. Parte del pubblico ha tirato in ballo un autore, ma c’è una spiegazione al filmato incriminato!

Temptation, chi ha suggerito a Gaia cosa dire

Nella quarta puntata di Temptation Island ci sono stati una serie di eventi, uno dopo l’altro, che hanno tenuto i telespettatori incollati alla TV. Pensiamo al falò tra Lino e Alessia, inizialmente rifiutato e all’uscita di lui con la tentatrice (anche se ci saranno altri colpi di scena), ma anche la furia di Luca contro la fidanzata Gaia. Ma che è successo stavolta.

Gaia e Luca stanno continuando il loro viaggio nei sentimenti a Temptation Island. Il ragazzo nelle prime puntate ha dichiarato che per lui il tradimento non è così grave e si tratta, piuttosto, di un “bisogno fisiologico”. È incappato svariate volte nell’infedeltà e questo ha scaturito la reazione di Gaia. La fidanzata si è pian piano avvicinata al single Jakub e i due sembrano aver trovato una bella intesa.

Ieri sera durante la puntata di Temptation Island, Luca è stato richiamato nel pinnettu per vedere le immagini del percorso di Gaia. Alcuni video però l’hanno fatto piuttosto arrabbiare, tanto da decidere di voler troncare il rapporto. In uno dei filmati visti, riascoltando bene, si sente una voce in sottofondo. Sul web c’è chi ha pensato si trattasse di uno degli autori, intento a suggerire le parole da dire a Gaia.

Ci sentiamo di scartare immediatamente questa ipotesi. Per quanto l’audio possa far dubitare, infatti, si è solo trattato di un malinteso. A parlare infatti sarebbe semplicemente uno dei tentatori che, durante il gioco della verità (come detto da Jakub) avrebbe detto questa frase. E niente di più! Frase che avrebbe spronato Gaia a fare la medesima proposta al single di Temptation Island: «Usciresti con me?» e la reazione di Luca potete vederla qui sotto.

Il fidanzato di Gaia si è chiesto cosa intendesse dire con quelle parole e, di conseguenza, ha tratto le sue conclusioni. Non vuole più stare a Temptation Island e, se deve farlo, andrà via da separato. Assisteremo a un colpo di scena? La prossima puntata, in onda eccezionalmente mercoledì, ci rivelerà la verità!